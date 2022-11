La selección de Ecuador esperó hasta la fecha límite para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022 y hubo una gran sorpresa. El entrenador Gustavo Alfaro eligió a los 26 futbolistas de su nómina y decidió dejar al margen a Byron Castillo, quien fue protagonista en los últimos meses al ser señalado de utilizar documentación falsa.

Tras conocer la noticia, el lateral compartió un mensaje: “Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina, aquí sigo, de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así, mi vida sería bien aburrida”.

Byron Castillo se pronunció tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022. (Foto: Captura)

Noticia en desarrollo...