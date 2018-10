Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao EN VIVO EN DIRECTO. 'La Franja' recibe este miércoles a los 'Leones' en el Estadio de Vallecas por la fecha 3 (pendiente) de la Liga Santander. El partido arrancará a las 12:00 m. de Perú por la señal de DirecTV para Latinoamérica. ¡Luis Advíncula será titular!



¿Vas a seguir el Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Rayo Vallecano de Luis Advíncula no pasa un buen momento en la Liga Santander. Son penúltimos en la tabla de posiciones con 5 puntos y luchan para no perder la categoría.

Pese a ello, el peruano Luis Advíncula atraviesa un gran momento futbolístico en la Liga Santander, donde ya tiene un gol y espera seguir creciendo para ayudar a su equipo.



Athletic Bilbao, por su parte, tampoco luce bien en la Liga Santander. Con 8 puntos, es uno de los que pelean en la zona baja del certamen. Sin duda, un encuentro clave.