Rusia 2018: Los partidos de repechaje al Mundial de la zona europea

El tetracampeón del mundo Italia se medirá ante Suecia en un repechaje de ida y vuelta que será su última posibilidad para llegar al Mundial Rusia 2018, según el sorteo de partidos de la repesca europea realizado el martes en la FIFA.



La selección de Italia, que la última vez que quedó fuera fue para la Copa del Mundo de 1958, jugará el segundo partido de local, en el que será el repechaje más atractivo de los cuatro cruces europeos que se disputarán el mes próximo.



Suiza, que terminó segunda en su grupo pese a ganar nueve de sus 10 partidos, se mediará con Irlanda del Norte, que clasificó por última vez a un Mundial en 1986. El choque de ida será en Belfast.



Croacia, que quedó detrás de Islandia en su grupo, enfrentará a Grecia, primero de local. El cuarto repechaje europeo será entre Irlanda y Dinamarca, que abrirán la serie de últimas oportunidades para llegar a Rusia 2018.

El repechaje europeo para Rusia 2018 quedó definido de la siguiente:



Irlanda del Norte vs Suiza

Croacia vs Grecia

Dinamarca vs Irlanda

Suecia vs Italia



Los partidos de ida se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre, y los de vuelta, del 12 al 14 del mes que viene.

