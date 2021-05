Claudio Pizarro sabe lo que es sentir sobre sus hombros el peso de la ‘Blanquirroja’. El excapitán de la selección peruana y actual embajador de Bayern Múnich mostró su empatía con Paolo Guerrero, quien llega ‘tocado’ a los difíciles encuentros con Colombia y Ecuador por el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Es complicado llegar a defender a tu país cuando no tienes ritmo. Si no juegas muy seguido, no llegas a la selección con el nivel que te gustaría tener”, dijo el ‘Bombardero’ para El Comercio.

El artillero reconoció que pese a las limitaciones con las que llega el ‘Depredador’, este cuenta con recursos que se potencian cuando se pone la franja sobre el pecho. “Siento que, con las condiciones que tiene Paolo Guerrero, siempre será un jugador importante para la selección, así no se encuentre al 100%”, agregó sobre el regreso de su excompañero tras una prolongada rehabilitación.

El nueve de la selección peruana ha vuelto a tener algunos minutos con Inter de Porto Alegre, primero en la final del ‘Gauchao’ ante Gremio y esta semana también fue considerado por Miguel Ángel Ramírez en los minutos finales ante Always Ready de Bolivia por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Cuidar la rodilla de Paolo Guerrero es uno de los pedidos de Ricardo Gareca quien ha exigido la contratación de un vuelo privado para que, este lunes, traiga al goleador desde Porto Alegre y empiece a trabajar en la Videna, pensando en los duelos ante Colombia, el próximo 3 de junio en el Estadio Nacional, y ante Ecuador, en Quito, el 8 de junio en el estadio ‘Rodrigo Paz Delgado’.