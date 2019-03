Perú vs Chile: Malla del arco se sale por remate de Pinto y jugador chileno la vuelve a poner en su sitio | VIDEO

En un hecho insólito en el debut de la selección peruana sub 17 ante Chile en el Sudaméricano que se realiza en nuestro país. La malla lateral del arco chileno se salió por un potente remate del jugador nacional Óscar Pinto y como el juego no podía reanudarse así, el defensor chileno Daniel Gonzales la volvió a colocar en su sitio.



Pinto realizó una buena maniobra individual a los 70', pero su remate se estrelló contra el lado lateral del arco y no pudo abrir la cuenta para la seleccionó peruana sub 17.



Debido a esta situación con el arco de Chile, el partido no podía reanudarse, ya que cualquier disparo de la selección peruana por ese lado podría provocar que la pelota se meta al arco.

Ante esta situación, el defensor de la selección chilena Daniel Gonzales se colgó del arco y con mucha pericia pudo colocar la malla en su sitio. Así el encuentro continuó con normalidad.



Lamentablemente para los intereses de la blanquirroja, los juveniles no pudieron abrir el marcador y el encuentro quedó finalmente 0-0 en este debut en el Sudaméricano sub 17.