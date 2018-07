Unión Comercio: Willyan Mimbela marcó este golazo a Ayacucho FC y luego insultó a la tribuna [VIDEO]

Willyan Mimbela no se midió en celebración de Unión Comercio tras anotar golazo a Ayacucho FC por la fecha 7 del Torneo Apertura en el Estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta. ¡Qué fuerte!



Como se puede ver en imágenes, Willyan Mimbela sacó un violento remate desde fuera del área y venció al portero de Ayacucho FC, su ex equipo, para el 1-1 parcial.



Tras ello, Willyan Mimbela corrió en dirección a una de las tribunas del recinto deportivo y lanzó fuerte grosería que no pasó desapercibida para las cámaras de TV.

Video: Gol y celebración de Mimbela

Y para que no continué, el cuerpo técnico de Unión Comercio tuvo que intervenir. Sin duda, una lamentable acción del mediocampista peruano tras su gol.