Ángel Ziani, actualmente es Asesor de la CONAR y un exárbitro FIFA reconocido que le cuenta a TROME desde su experiencia cómo era dirigir estos partidos entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, a algunos minutos de que ambos equipos se vuelvan a ver las caras. Pese a no superar el metro sesenta, Ángel Ziani siempre se hizo notar en las canchas. Como se dice en el argot callejero, no le arrugaba a nadie. Es por eso que se ganó la admiración de sus colegas y la simpatía de los hinchas.

¿Cómo usted vivía dirigir los ‘U’ y Alianza?

Es una adrenalina especial dirigir los clásicos, es algo hermoso, yo dirigí tres clásicos. Dos en el Estadio Nacional y uno en Matute. Recuerdo que dos fueron en horario de la tarde y uno en la noche La semana previa planificando y tomando todas las planificaciones del caso. Desde el entrenamiento especial que teníamos que hacer, ya que tenías que correr porque debías estar atento a la jugada. La alimentación, el día del partido desde la llegada al estadio, pues había todo un protocolo.

¿De los tres clásicos que dirigió con cuál se queda?

Me quedo con el que se jugó en Matute y fue empate 0-0.

¿Cómo se comportaban los jugadores en esos partidos?

Yo estaba ahí en la jugada. El hablar, anticiparme, prevenir, lo que ahora se le llama lectura de juego en el partido y estaba siempre cerca a la jugada. El árbitro tiene que ser psicólogo y entender la adrenalina que tiene el jugador, no siempre va a estar de acuerdo con tus decisiones. El jugador tiene que entender y debe haber respeto.

¿Algún jugador le falto el respeto en un clásico?

El jugador se cuida mucho en clásico. Jugar con 10 no es lo mismo que jugar con 11 jugadores. Ellos sabían que las tarjetas estaban precisas sea amarilla o roja. Y como te digo, el estar cerca de la jugada te adelantabas a los hechos, prevenías. En los clásicos se juegan muchos intereses. Ahí no importa si uno está adelante o atrás, clásico es clásico como todos los países. Los jugadores se juegan la vida y hay mucho respeto entre ellos.

¿Cómo analiza el U vs. Alianza Lima de esta noche?

Yo creo que los dos equipos vienen bien. Alianza Lima mejor porque está entre los punteros Acá no siempre el que está mejor ubicado va a ganar el partido. En el fútbol no hay favorito, no hay lógica.

¿Qué nos podría decir del árbitro Augusto Menéndez que dirigirá el clásico?

Ese chico va bien. Es su primer año de árbitro internacional y tiene todo el biotipo que pide FIFA ahora. Ellos quieren árbitros flexibles, inteligente y atletas. Ese chico tiene todas las condiciones para poder dirigir bien. Por eso, es árbitro internacional.

¿Cómo vivió ese momento del último partido que dirigió como árbitro profesional?

Mucha bronca porque yo no he sido un mal árbitro tampoco he sido un excelente árbitro. Me dieron un partido en el estadio Miguel Grau del Callao entre Sport Boys vs. Deportivo Pesquero. En ese partido me quisieron despedir. Increíble. Yo les dije: “Sabes que, no vayan porque los voy a votar. Yo no creo merecerme ese partido. No por menospreciar a los equipos, porque a todos los clubes que dirigí le di la importancia del caso, pero no merecía ese juego. En ese entonces, era Presidente de la CONAR, Juan Mondoñedo, actual vicepresidente de la CONAR, porque yo tenía que quedarme hasta diciembre en el 2004. Yo cumplí 45 el 15 de febrero, y el partido se jugó el 16 o 17 de febrero y justo salió una resolución que la persona que cumpla 45 años en la fecha que cumple se va. Me hicieron exámenes para que me vaya. Pero por lo general cumplías 45 años y en diciembre te ibas. Parecía que eso estaba dirigido para mí y un grupo de personas que ya no querían tenerlos ahí. Por eso, tuve un mal recuerdo, no era lo que yo.

Actualmente, ¿a qué se dedica?

Quiero aprovechar este espacio para decirle al señor Agustín Lozano para qué hablé con el encargado de la Liga 1 o Liga 2. Yo soy asesor de la CONAR, nos han dejado de lado a las personas mayores de 60 años. Y no es posible, manifiestan que es por edad y se han olvidado de nosotros. No es posible que nos dejen de lado, ya estamos vacunados. Hemos hablado con Juan Sulca y le he hecho saber y hasta ahora nada. Por eso, le pido a Lozano que se acuerde de nosotros, no puede ser.

¿Y está de acuerdo con el VAR que se aplique?

Sí, el VAR es importante. Los deportes de élite y donde se manejan cantidad de dinero se aplica. Hay que mejorarlo. Yo estoy de acuerdo que se utilice en el fútbol.

¿En qué se debe mejorar?

Has visto en Europa su uso. Rápido, sencillo y contundente. Necesita ver sí o no, no demorar mucho. Así debe ser práctico. El nivel cultural europeo es diferente al de acá. Nadie reclama, es otro nivel.

TE PUEDE INTERESAR