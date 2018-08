Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt : EN VIVO ONLINE TV Con Claudio Pizarro en la convocatoria, los 'Lagartos' enfrentan a 'Águilas' este sábado en el estadio Commerzbank Arena por la fecha 2 de la Bundesliga. Werder Bremen busca su primer triunfo ante Eintracht Frankfurt. (8:30 a.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 2 para América)



Con Claudio Pizarro en la lista de convocados, Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt será una nueva oportunidad para el Bombardero de cvonseguir su primer triunfo de la temporada y seguir alargando su récord en el fútbol alemán.



Claudio Pizarro ha disputado los últimos minutos en dos encuentros del Werder Bremen. El atacante peruano generó ocasiones de gol y estuvo a punto de convertir. Ahora espera gritar el primero en la Bundesliga.



Los antecedentes de los enfrentamientos Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt, señalan que en casa las 'Águilas' han conseguido imponerse los últimos seis años al cuadro de los 'Lagartos', una racha que el equipo verdiblancos está dispuesto a romper. Davy Klaassen, Nuri Sahin y Claudio Pizarro han reforzado al Werder Bremen esta temporada.

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt:



Werder Bremen: Pavlenka, Moisander, Gebre Selassie, Augustinsson, Veljkovic, Bargfrede, Kainz, Klaassen, Eggestein, Kruse, y Ōsako.

Eintracht Frankfurt : Ronnow, Tawatha, Willems, Da Costa, Salcedo, N'Dicka, Fernandes, Müller, Torró, Gaćinović y Haller.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.