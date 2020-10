Perú vs. Brasil | Lima amaneció con olor a fútbol y es que hoy la selección peruana sale nuevamente a enfrentar a un poderoso rival en su camino previo al Mundial Qatar 2022. Serán 90 minutos intensos, pero con una blanquirroja que luchará hasta el pitazo final por obtener un triunfo. La cita es a las 7:00 de la noche (Hora Perú) en el Estadio Nacional y aquí en Trome.pe te traemos todos los detalles del partido.

A los peruanos no nos tumbaron terremotos, tampoco nos derrotó esta pandemia y menos nos hundieron varios ‘Fenómenos del Niño’. Los peruanos somos hombres de retos, pisando desafíos, doblegando adversidades y el fútbol no es la excepción. Brasil, tú conoces la garra charrúa y guaraní, pero no olvides que en Sudamérica existe la raza incaica, a la que le hierve la sangre ante las dificultades. Hoy tenemos una cita con la revancha, ante un equipo que nos dejó sin Copa América 2019. A las 7 de la noche, 33 millones de peruanos ‘jugarán’ ante el poderoso Brasil, en el estadio Nacional, por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Y para ‘encaballar’ más a los seleccionados, quiso el destino que el coronavirus golpeara al grupo. Encima, Christian Cueva quedó fuera por un desgarro. Pero aún nos quedan soldados dispuestos a quemar hasta el último cartucho. Jefferson Farfán podrá estar en ‘una pierna’, pero tiene el corazón completo. El ‘León’ Zambrano listo para frenar a Firmino y Neymar. Yoshimar Yotún dispuesto a demostrar que su técnica puede estar a la par de Casemiro del Real Madrid y nuestro André Carrillo asoma con el ‘veneno’ en la mano para seguir tapando bocas.

No será sencillo. El ‘Scratch’ cuesta 849 millones de euros (la cuarta más cara del mundo) y la ‘Blanquirroja’ apenas 55,6 millones (puesto 52). Pero en la historia existe una épica lucha entre David y Goliat y las únicas ‘estrellas’ están en el cielo.

Ricardo Gareca quiere ganarle por primera vez de manera oficial a su colega Tite. Lo hizo en un amistoso en 2019. El ‘Tigre’ es experto en romper malas rachas y bajo su mando ganamos en Quito y Asunción, además de volver a una Copa del Mundo. Perú no solo son 11 jugadores, también 33 millones de reservistas listos para presionar, marcar, asfixiar y no dar tiempo a que el rival piense. Recuerda Brasil, estás en nuestra casa y la casa se respeta.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Brasil en el Perú?

CANALES CLARO MOVISTAR DIRECTV LATINA Canal 2(SD) Canal 502 (HD) Canal 102 (SD) Canal 802 (HD) Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD) MOVISTAR DEPORTES ---------- Movistar Deportes - Canal 3

¿Cómo ver el Perú vs. Brasil a través de Movistar Play?

Si solo tienes una sola tele en casa y la reina de la casa no desea ver a la selección en vivo y tienes el servicio de Movistar, podrás conectarte online a Movistar Play de la siguiente manera:

Para activar Movistar Play solo debes ingresar a crear tu cuenta de Movistar Play desde tu smartphone o computador e ingresar tu RUT y su número de serie (de tu cuenta Movistar). Luego te solicitará un correo electrónico y una contraseña.

solo debes ingresar a crear tu cuenta de Movistar Play desde tu smartphone o computador e ingresar tu RUT y su número de serie (de tu cuenta Movistar). Luego te solicitará un correo electrónico y una contraseña. Pueden conectarse cualquier cliente Movistar móvil que tenga o contrate un planes con factura (pospago) y clientes Movistar hogar que tenga o contrate Internet con fibra.

HORARIOS EN PAÍSES DEL MUNDO DEL PERÚ VS. BRASIL

PAÍSES HORARIOS ARGENTINA 9:00 P.M. BRASIL 9:00 P.M. VENEZUELA 8:00 P.M. CHILE 9:00 P.M. CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS) 5:00 P.M. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) 8:00 P.M. LONDRES (REINO UNIDO) 1:00 A.M. (14/10/20) MADRID (ESPAÑA) 2:00 A.M. (14/10/20) NUEVA DELHI (INDIA) 5:00 A.M. (14/10/20) TOKIO (JAPÓN) 9:00 A.M. (14/10/20) SYDNEY (AUSTRALIA) 11:00 A.M. (14/10/20)

Horarios del Mundo del Perú vs. Brasil

LA FIFA LO VE COMO EL PARTIDO DE LA FECHA

🚨 ¡ Es día de #Eliminatorias !



2ª fecha del camino a 🏆🇶🇦#Qatar2022



🍽️ El menú para hoy 🤩



🇧🇴 Bolivia 🆚 Argentina 🇦🇷

🇪🇨 Ecuador 🆚 Uruguay 🇺🇾

🇻🇪 Venezuela 🆚 Paraguay 🇵🇾

🇵🇪 Perú 🆚 Brasil 🇧🇷

🇨🇱 Chile 🆚 Colombia 🇨🇴#stats, curiosidades y más

👇👇👇👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 13, 2020

