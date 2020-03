¡Se fue con todo! Alejandra Baigorria no soportó más y le envió un misil a Christian Domínguez luego de que arremetiera duramente contra Isabel Acebedo, su expareja, a quien el cantante acusó de haberlo hecho decidir entre ella y su hijo.

Resulta que Alejandra Baigorria salió con la espada desenvainada para sacar al fresco todas las ‘perlas’ de Christian Domínguez ya que la rubia asegura que lo conoce muy bien desde que estaba con su amiga Vania Bludau.

“Voy a ser bien clara y no porque ‘Chabela’ (Isabel Acevedo) sea mi amiga. A este chico, que ni siquiera voy a decir su nombre, le conozco la A, la B, la C y la D desde que estaba con mi amiga Vania (Bludau) hace años. A mi no va venir a hacerse el santito y querer dejar mal a otras personas porque ya sus tácticas, estrategias y emociones medias raras que tiene típicamente con todas las chicas a mi no me las va a decir", dijo Alejandra Baigorria en América Espectáculos.

Finalmente, le pidió a Christian Domínguez. que ‘cierre el pico’ y que se ‘ponga los pantalones’, en clara referencia a los dimes y diretes en los que se ha enfrentado las últimas semanas con Isabel Acevedo.

“Como hombrecito que eres, ponte los pantalones, cierra el pico y sigue con tu relación. La que te acepta, te acepta. Pero, lo que estás haciendo está mal y se ve horrible", puntualizó.

