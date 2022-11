La actriz Andrea Luna protagoniza la obra ‘Jauría’, basada en el juicio de ‘La Manada’, acusados de una violación grupal, y afirmó que este es uno de sus más grandes retos actorales. Acompañan a Andrea en esta puesta en escena los actores Gabriel González, Sebastián Ramos, Ítalo Maldonado, Eduardo Pinillos y Martín Velásquez.

“Para esta obra he estado apoyada con psicólogos, buscando información. De hecho, fui también a ver la obra en México, hablé con el dramaturgo. Entonces estoy como muy arropada por todos”, señaló

Ha sido difícil darle vida a una mujer que ha sido víctima de una violación.

Cada día hemos avanzado de a poquitos, como un rompecabezas, pero sí repetir los textos que ella dijo en el juicio es muy fuerte. Yo cada vez que lo repito, a veces, visualizo y digo ‘que fuerte ella para lograr contarlo’, y además atravesar todo el juicio con lo mediático que se hizo.

Además, refleja un hecho real...

Sí y nos muestra lo peor de la sociedad. Además, nosotros pensamos y vemos a los violadores como unos monstruos, pero en realidad puede ser cualquiera. Nos hace analizar también la masculinidad, como es que se está tratando en este mundo y mejorar como sociedad para que las futuras generaciones no hagan esto, porque es algo que se ha repetido durante mucho tiempo.

¿Cómo manejas la carga emocional?

Es muy fuerte porque, como te decía, cada vez que yo repito (lo que dijo en el juicio) veo las imágenes en mi cabeza. Entonces, luego de eso tengo que abrazar a mis compañeros y decir, ‘Okey, estamos jugando’. Es un hecho real, pero estamos jugando porque yo sé que ellos son súper profesionales y, además me han cuidado muchísimo.

Ellos cuentan que han desarrollado mucha confianza entre ustedes...

Sí, me siento cuidada, protegida por ellos y mi directora, por la producción. Me siento bien, es un tema fuerte porque además siento que es necesario contarlo.

Puedes decir que es uno de tus mayores retos

Sí, es uno de mis mayores retos. Me encanta aceptar obras tan difíciles porque me generan grandes retos para mi carrera y me hacen aprender más.

¿En que etapa de tu carrera te encuentras?

Siento que aquí en Perú he hecho mucho muchas cosas muy bonitas, me han dado muchas oportunidades, pero estoy buscando otras oportunidades también afuera porque esa es algo que me gustaría explorar más, que ya lo estoy haciendo y me gustaría seguir explorando. Entonces estoy en esa etapa de no quedarme en un solo lugar.

JAURÍA, UN HECHO REAL

JAURÍA es una coproducción de La Flecha y Neopolis y se presentará desde el jueves 03 de noviembre en el Nuevo Teatro Julieta por solo 12 únicas funciones .

Se podrá ver esta pieza documental basada en las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el juicio de La Manada, por los hechos de violación grupal ocurridos durante los Sanfermines el 06 de julio de 2016, en Pamplona, España.

El montaje nos permite viajar dentro de la mente de víctima y victimarios invitándonos a cuestionar el concepto de masculinidad y su relación con el sexo en nuestra sociedad. Un caso emblemático que denuncia a la cultura de la violación, un juicio que marca un antes y un después.

SINOPSIS

El siete de julio de 2016 una mujer de 18 años presentaba una denuncia contra cinco hombres, de entre 26 y 28 años, por una agresión sexual producida en Pamplona

durante las fiestas de San Fermín. Jauría es una obra construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía, durante los días comprendidos entre el trece y el veintisiete de noviembre de 2017.

Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción.