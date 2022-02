El actor Andrés Salas está feliz de ser parte de la película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, afirmó que está a la espera de que se abran los teatros y superó el coronavirus, aunque pasó algunos sustos.

“El año ha empezado bonito con ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’ y esperando que se abran los teatros que es lo que más quiero en el mundo. Extraño hacer musicales, hacer alguna obra de teatro y por ahora no se puede, esperando que se abra esa ventana nuevamente”, afirmó.

Cómo te has sentido en ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’…

Me he sentido muy bien, contento. Chambear con Julián (Zucchi), Yiddá (Eslava), Pietro (Sibille), con Eric (Varias) es muy fácil porque hace que puedas apoyarte (en ellos) y proponer un montón de cosas.

Max es un amigo incondicional, pero también tiene este conflicto al no revelarle a su mamá su orientación sexual.

El personaje de Max me encanta. Es un personaje lleno de amor, con preocupaciones, con algunas dudas quizá por lo que dirá su familia, igual es alguien que va con todo y es una persona muy leal a sus creencias y su amistad.

Comentaste que te contagiaste de coronavirus...

Sí, ya estoy mucho mejor. En diciembre estuve en la Villa Panamericana. Fue un momento difícil, pero la gente de la Villa es increíble, los doctores, técnicos, la gente de limpieza. Todos A1, es una hermosa labor que vienen haciendo.

Te afectó mucho.

Un poquito, gracias a las vacunas pude superarlo tranquilo. Igual se me complico porque no sabía que estaba infectado y tomaba gaseosa helada, cerveza helada y me reventó el pulmón, pero igual me cuidaron muy bien y hasta ahorita sigo cuidándome.

UNA HISTORIA DE AMOR

Julián Zucchi afirmó que cuidaron cada detalle de la película para darle al público un producto de calidad.

“Este ha sido un proyecto muy especial para nosotros por todo lo que ha significado sacar adelante una película en plena pandemia y también por la calidad de producción, vestuario, guión, etc. Hemos cuidado cada detalle para que el público pueda disfrutar en familia de una película divertida pero de calidad” señala Julián Zucchi.

“Yo quiero agradecer al elenco de la película por ponerse la camiseta y por el cariño que le llegaron al tener al proyecto. Significó mucho para nosotros contar con Ernesto Pimentel por ejemplo, con Monique Pardo, Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola, Aldo Miyashiro, con Pietro y Andrés que vienen del proyecto anterior. Poder disfrutar y aprender de su talento y creatividad ha sido una de las mejores experiencias que he podido tener”, señaló Yiddá Eslava.

SINOPSIS:

Un restaurante romántico, flores, una botella de champagne son el escenario perfecto para que Guille (Julián Zucchi) pida la mano de Bea (Yidda Eslava). Él sabe que es necesario dar el siguiente paso. Ella no está tan segura. ¿Nos casamos? Sí, mi amor

¿Qué puede salir mal?

FICHA TÉCNICA:

¿Nos casamos?

Sí, mi amor

Casa Productora: Wallaz Producciones

Producción General: Yidda Eslava & Julián Zucchi

Dirección: Pedro Flores Maldonado

Distribuidora: Cinecolor

TE PUEDE INTERESAR: