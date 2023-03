La cantante Anna Carina Copello acaba de estrenar su tema ‘Tú y yo’ y ya alcanzó el millón de reproducciones en YouTube. Afirma que le gusta fusionar y no cantaría reguetón porque no es su estilo. Es fan de María Pía y lanzó su línea de ropa.

" ‘Tú y yo’ es mi nuevo bebé musical, ya tiene un millón de reproducciones en YouTube. Es un feat con Reggi ‘El Auténtico’, él es uno de los compositores de la canción junto con Florentino Primera y Yasmil Marrufo. Hicimos un gran equipo, con mucha ‘química’. Me demoré más de un año en grabarla y le dije a Reggi si quería formar parte de esta canción, le gustó la idea, le metió un poco de su flow, la aceleró y la convirtió en una canción recontra fiestera y romanticona también porque tiene su toque de amor”, dijo Anna Carina.

Tú estilo es el pop...

La gente me conoce como artista pop, pero fusiono siempre con diferentes géneros. La vez pasada lancé una canción pop con toques de cha, cha, cha y ahora he vuelto a lo urbano con toques de latin, y la próxima qué será, una cumbia, una salsa. Yo no le cierro las puertas a ninguna posibilidad porque me encanta ser camaleónica, ir cambiando de acuerdo a mi gusto, lo que voy escuchando, pero sin perder mi esencia.

Cantarías reguetón.

Siento que no es mi estilo y si lo hago, creo que, la gente no se lo va a creer tampoco. Trato de ser fiel a mi forma de ser y no por seguir una tendencia voy a hacer algo en lo cual no me siento cómoda.

¿Es difícil ser artista en el Perú?

Es difícil ser artista en el mundo. Esta es una carrera de largo aliento y creo que la gente que sale adelante es la que perseveró, la que fue disciplinada. Hoy puedo decirte que vivo de la música, mi esposo y yo nos dedicamos a este proyecto llamado Anna Carina.

Hay artistas que dicen que en los medios no encuentran mucha difusión a su música, pero las redes sociales es el vehículo para darse a conocer.

Las redes sociales es una herramienta de difusión muy poderosa, siempre va a tener su pro y su contra. El gran pro es que puede llegar a todo el mundo si sabes dirigir bien tu contenido, si le metes mucho punche y energía. Ser creador de contenido en redes es trabajo tan demandante como cualquier otro. Siempre he pensado que cada post es como una pequeña publicidad y para eso que meterle tiempo y cerebro.

Qué te parece María Pía ahora como conductora de ‘Mande quien mande’.

Muy bien, le deseo el mayor de los éxitos como siempre. Yo la verdad soy fan de su faceta de conductora, siento que tiene una chispa enorme y mucho dominio, mucha experiencia. Siempre he dicho que yo soy la cantante y ella la conductora, porque también he tenido mi faceta de conductora. Yo hago de todo, a mí me gusta hacer de todo, pero creo que lo mío es la música y ahora estoy feliz con mi emprendimiento.

Cuéntanos de este nuevo emprendimiento.

Es una línea de ropa que se llama ‘Anna’ y lo puedes encontrar en (las tiendas de) Lima bonita. Es una propuesta bastante minimalista, creo que te muestra los básicos que debes tener en tu closet. Es como mi lado más íntimo fuera del escenario.

¿Y cómo surgió la idea?

Yo tenía esa idea en mi mente hace mucho tiempo, pero no me atrevía por miedo porque no conocía nada del negocio de la ropa. Me asesoré con la gente indicada, me ayudaron a aterrizar mis ideas y me ayudaron a conceptualizar lo que yo tenía en mi mente. Estoy feliz porque siento que estuviera viendo mi closet.