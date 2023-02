Luego que Magaly Medina diera a conocer los supuestos ingresos que percibe Anthony Aranda como coreógrafo de una academia de baile, la pareja de Melissa Paredes no se quedó callado y salió a confrontar a la figura de ATV.

En sus stories de Instagram, el bailarín compartió unos videos donde aparece Denis Montejo, director de la academia donde trabaja, quien aclaró que las declaraciones que brindó a “Magaly TV: La Firme” fueron tergiversadas para desprestigiar a la pareja de Melissa Paredes.

“Ya quisiera que Anthony me cobre lo que usted dice que supuestamente cobra. Es uno de los profesores más caros que tiene el Perú por la experiencia que tiene. Ha competido nacional, Latinoamericano, en Las Vegas (...) A mi no me utilice para desprestigiar a Anthony, todo lo que sale en ese programa es falso. Han utilizado mis palabras para hacer daño”, fue el video que publicó el popular ‘Activador’ en su cuenta oficial de Instagram.

Tras exponer las declaraciones de Denis Montejo, Anthony también se pronunció y compartió un video en el que se dirigió directamente a Magaly Medina y la tildó de “mentirosa”.

“¿Y ahora quién quedó como mentirosa, señora? Me parece fatal que utilicen a Dennis Montejo, un coreógrafo prestigioso, para editar videos y hacer mal. ¿Qué le he hecho a usted? Yo no entiendo. Si usted quiere hacer mal para beneficio de usted... Basta, deje de mentir, ya nadie en el Perú le cree. Cánsese” , comenzó diciendo mediante sus historias.

Finalmente, la pareja de la conductora de “Préndete” pidió a Magaly que si tiene alguna duda respecto a su vida se la consulte directamente a él.

“Si tiene algo que preguntarme a mí, acérquense y dime cuánto gano, porque está loca por desprestigiar, y te puedo decir, obvio no lo vas a sacar porque no te conviene. ¿Quién quedó como mentirosa? Déjese de cosas, ya aburre”, sentenció. ad

