Las autoridades cerraron el Arena Perú luego de exceder con la capacidad del local durante el concierto de Juan Luis Guerra. Carlos Bruce Montes de Oca, alcalde electo de Surco, llamó a Magaly Medina para recalcar sobre sus funciones con el recinto el próximo año.

El ‘techito’ llamó indignado a la ‘urraca’. “Estos lugares son una bomba de tiempo esperando a explotar. No se han construido, diseñados para acoger eventos de esta magnitud. Son carpas de circo que se arman en lugares que no son apropiados”, señaló.

De igual manera, indicó que son un peligro para la seguridad de los asistentes, sobre todo, cuando ocurre una emergencia. “ Tú sales a una vereda que está enrejada, la gente se aglomera y morirán aplastados para huir ante un incendio o terremoto. Es una trampa mortal ”, comentó.

“Están cerca a avenidas principales importantes. Por ejemplo, en este local es la Javier Prado y la autopista Panamericana. En el caso que la gente tenga que salir corriendo por una emergencia , van a terminar atropellados ”, agregó.

Por otro lado, recordó la incomodidad de las personas que viven cerca al Arena Perú. “ Los vecinos tienen que soportar ruidos terribles de esos parlantes inmensos de 10 metros de altura y ahí vive gente que tiene que aguantar (…) Son todos los fines de semana, ponemos nuestro vaso de agua en la mesa de noche, vibra y se cae al piso”, informó.

Finalmente, pide que se realice un recinto apto para la seguridad de todos. “Si construyen un local de esas características, que no salga ruido al medio ambiente y haya vías de escape donde la gente pueda salir y evacuar el local y que no obstruyan las principales vías de acceso a ese lugar. Se podría evaluar (...) El Jockey Club no tiene esas características (...) Ninguno de los tres locales del Jockey Club van a funcionar” , manifestó.

