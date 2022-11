Bad Bunny enloqueció a miles de fanáticos peruanos tras anunciar su concierto como parte de la gira ‘World’s Hottest Tour’. El ‘Conejo Malo’ canta sus mayores éxitos en el Estadio Nacional, pero no todos sus admiradores lograron entrar.

André Carrillo compartió una historia en redes sociales donde le pide perdón al ‘Conejo malo’ por no ir al concierto. “Benito, sorry por no estar presente. Really sad (Realmente triste). Desfrútenlo pueblo peruano”, escribió. El deportista conmovió a los usuarios, ya que decenas de seguidores del rapero quedaron igual.

Publicación de André Carrillo. (Foto: Instagram)

Ethel Pozo fue estafada y no pudo entrar a concierto de Bad Bunny

Ethel Pozo comunicó que no pudo entrar al concierto de Bad Bunny, luego de comprar una entrada a un revendedor. “No podemos entrar al concierto, las entradas que compramos fueron clonadas”, escribió.

“Pasó lo que temía, todas las entradas han sido clonadas. Estamos en un problema porque no nos dejan pasar. Está el pago. Lo peor de todo es que las entradas son carísimas. Como cualquier persona, las compramos súper ilusionados. Nadie nos da razón, lamentable”, explicó.

De igual manera, Horna quedó sorprendida al ver que su amiga no ingresaría. “Estamos angustiadas, hemos venido temprano para entrar al concierto ”, señaló la pareja de Richard Acuña. “Mi grupo compró entradas a un promotor, las entradas de Brunella también, pero las mías, todas han sido clonadas”, agregó la hija de Gisela Valcárcel.