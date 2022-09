Después de que se difundieron unas fotos de Carlos Álvarez y Jorge Benavides reunidos con Ney Guerrero, productor general de ATV, surgieron los rumores que los imitadores estarían ‘cocinando’ un nuevo proyecto televisivo.

“Te cuento que fue un encuentro casual. Yo estoy apoyando a una institución que se llama ‘Magia’, a favor de los niños con cáncer, y fui para hablar de esta campaña porque hoy iré a Minka, a las tres de la tarde, me voy a tomar fotos, selfis y vamos pasando nuestra latita para juntar platita para los niños”, afirmó Carlos.

¿Cómo se dio el encuentro con Jorge?

En ATV se enteraron que estaba haciendo esta campaña y me invitaron al noticiero Matinal, que conduce Fernando Díaz, para que vaya como ‘Caníbal Torres’. Hice todo el rollo, la entrevista y cuando terminamos fui a maquillaje, por el canal estaba Jorge y nos encontramos, saludamos y estuvimos conversando recordando los buenos tiempos de ‘El especial del humor’. Eso fue todo, conversamos y conversamos.

También estuvo presente Ney Guerrero, que es el productor general de ATV.

Sí, yo agradezco todos los comentarios y nos tomamos una foto porque Ney nos llamó, justo él también estaba en su oficina y me dijo: ”Que bacán lo que has hecho en el noticiero (por la imitación)” y nos sentamos a conversar. Lo que pase en los próximos días, no lo sé.

Pero conversaron de la posibilidad de hacer un programa juntos...

Bueno, obviamente sí surgió la idea porque mucha gente quiere que nos juntemos otra vez... lo que te puedo decir es que algo se viene.

Con estas fotos queda descartado los rumores de una enemistad con Jorge.

No. Nosotros hemos trabajado 8 años y medio como un matrimonio y en todo matrimonio pasa de todo, no nos hemos lanzado huevos ja, ja, ja, pero son cosas que pasan.

Te gustaría volver a trabajar con JB...

Yo aprecio mucho el trabajo de Jorge, es un gran profesional al igual que yo. Hemos trabajado muchos años juntos, hasta ahora lo gente lo recuerda y quiere que nos juntemos. Y por esas cosas de la vida nos juntamos, fue una coincidencia porque él no graba hoy, y yo tampoco.

Entonces, podrían hacer un programa juntos.

Bueno, eso siempre es una posibilidad. En más de una oportunidad hemos dicho que eso es muy difícil, que cada uno tomó su camino y es cierto, ha pasado más de 8 años que no trabajamos juntos, cada uno está en lo suyo, pero es innegable de que ‘El especial del humor’ marcó una época en la televisión y la gente lo celebra, lo recuerda y eso yo lo agradezco mucho. Pero existe la posibilidad, como dicen ahora ‘se viene cositas’ ja, ja, ja.

Para aclarar, no hay broncas...

Para nada, las cosas que pasaron quedó en la anécdota, aquí hay que mirar para adelante y a mí me encanta que el público se divierta, se ría, eso es lo que necesita el público. A Jorge que le vaya bien en su programa y haga rating, yo igual en el mío , igual Ernesto, alegremos a la gente que eso es lo que importa. La verdad es que si vuelve o no ‘El especial del humor’, se sabrá en las próximas horas, puede haber una sorpresa por ahí. Eso está más especulativo que la vacancia o el cierre del Congreso.

Hablando de otro tema, sigues con tus shows.

Sí, el 8 y 15 de setiembre estamos en La Estación de Barranco con ¿Y dónde está el presidente? y el 10 nos presentamos en el teatro de la Universidad de Piura.

