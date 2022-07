El 2021 se estrenaron dos documentales que narraban su vida y las situaciones adversas que sufrió a lo largo. Casi un año después, Britney Spears ha visto finalmente el contenido completo de ambas producciones y su reacción ha sido iracunda. A través de sus redes sociales, “La princesa del pop” mostró su pleno rechazo y calificó de humillación todo lo vertido en ambos materiales.

La cantante y ahora esposa de Sam Asghari, con quien se casó a inicios de junio pasado, vio los documentales de The New York Times, “Framing Britney Spears”, que se estrenó a través de Hulu en febrero de 2021, y Netflix, “Britney vs. Spears”, que salió en septiembre de 2021, y tras ello dedicó un extenso texto a través de su cuenta de Instagram.

La natural de Mississippi calificó de humillante y equivocado el contenido y la forma de ambas producciones, al mismo tiempo que cuestionó la libertad que tienen los medios para realizar biografías no autorizadas.

La estrella del pop tiene 2 hijos, fruto de su matrimonio con Kevin Federline: Sean y Jayden (Foto: Britney Spears / Instagram)

BRITNEY SPEARS CUESTIONÓ SI ERA LEGAL HACER DOCUMENTALES BIOGRÁFICOS SIN AUTORIZACIÓN

“¿Es legal hacer tantos documentales sobre alguien sin su autorización? En serio, piensen en ello. Nunca he visto que se hagan tantos documentales sobre una persona. Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez”, expresó en una parte del documento que subió a su Instagram, pero horas más tarde lo eliminó.

Britney Spears lamentó y cuestionó tanta maldad hacia a ella con la excusa de querer exponer lo mal que la pasó para ayudarla. “Ninguna persona sobre la faz de la Tierra haría que la gente -una cadena, una producción de televisión o cualquier otra persona- desenterrara tanto material negativo e hiciera especiales de una hora de duración afirmando que ‘ME AYUDA’. ¿DE VERDAD?”, prosiguió.

Parte del texto que fue difundido por un fanpage de la artista (Foto: Justice for Britney Norway / Captura de Instagram)

“Fue lo más insultante que he visto en mi vida y todas las personas con las que he hablado han dicho que por eso se acabó la tutela… ¿DE VERDAD?”, se lee en otra parte del texto.

BRITNEY SPEARS CALIFICÓ DE HUMILLANTE LOS DOCUMENTALES DE SU VIDA

En otra parte de su descargo, Britney Spears adjetivó de “humillante y vergonzoso” lo expuesto tanto en declaraciones como en imágenes. “¿Por qué la gente piensa que es legal humillarme?”, se preguntó de forma retórica, al mismo tiempo que dijo que los materiales audiovisuales expusieron “malas imágenes de ella”.

“Es tan insultante que ni siquiera tiene gracia. ¡Y no, imbéc..., mis piernas no se parecen en nada a eso! Estados Unidos ha sido una cosa y sólo una cosa para mí: un asesino”, sentenció la celebs.