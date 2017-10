¿J Balvin está de novio con Gaby Espino?: ‘Eres mi novia, no me niegues más’ [VIDEO y FOTOS]

Hace unas semanas, rumores sobre una posible relación sentimental de Gaby Espino y el reggeatonero J Balvin comenzaron a sonar en los medios. Y es que el colombiano empezó alabar a la actriz en una gran cantidad de fotos de su Instagram personal.

Pasaron las semanas y ninguno de los dos artistas se pronunció al respecto, hasta que Gaby Espino fue consultada finalmente por un avezado reportero. ‘Solo es mi amigo’, contestó la venezolana ante los rumores que la relacionaban con J Balvin.

Sin embargo, Gaby Espino nunca esperó que sus declaraciones fueran a causar la reacción del famoso reggaetonero. J Balvin publicó un video en su cuenta de Instagram donde no dudó en negar lo dicho por la actriz.

‘No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más’, dijo J Balvin quien está más feliz que nunca por el éxito de su último tema ‘Mi gente’.

🤣😂 Este vídeo de #JBalvin a #GabyEspino lo es todo hahahaha Una publicación compartida de Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 4:39 PDT

Muchos tomaron el video de J Balvin como una de las clásicas bromas del reggaetonero, quien nunca pierde el sentido del humor. Sin embargo, la duda ya está sembrada entre los más fieles fanáticos del género urbano.

Cabe indicar que J Balvin ha sembrado polémica anteriormente por su supuesta orientación sexual. Muchos creen que por su forma de vestir y sobre todo por sus maneras de comportase, que incluyen besar hombres, el cantante es homosexual.

Frente a los rumores, J Balvin negó ser gay y argumentó que los besos son demostraciones de admiración y amistad. ‘A mí no me importa que sigan preguntándome si soy gay, no lo soy, pero no me importa que lo piensen’, dijo en una entrevista a la revista Fama.

