¿Qué pasó en “La Hija del Embajador”? La telenovela turca, protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek, que encarnan a Nare y Sancar, ha tenido momentos muy interesantes y de alta tensión en su último capítulo del sábado, emitido por la señal de Nova. Entérate todos los detalles.

La telenovela “La hija del embajador” (“Sefiri Kizi”, en su idioma original) fue estrenada el 16 de diciembre de 2019 en Turquía, a través de la señal de Star TV. Mientras que a España llegó en el 2022 ocupando el lugar que dejara el anterior éxito otomano “Hercai”, que fue una de las más aclamadas por el público.

La telenovela fue grabada en 2019 en la costa del mar Egeo, la colorida región de Mugla, así como ciudades de Estambul, Montenegro y Bodrum. Su trama ha logrado éxito en países de América Latina y Estados Unidos.

¿CUÁLES FUERON LAS 5 COSAS MÁS INTERESANTES QUE PASARON EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

Conoce lo que sucedió el sábado 5 de marzo en la telenovela turca por la señal de Nova.

1. Güven perdió dos millones de euros

Los dos millones de euros que Sancar le dio a cambio de que le devolviera a Melek, el embajador Güven los perdió apostando. Ahora recurre de nuevo a Akin para que le prestase dinero y pudiera así saldar su deuda con un mafioso de nombre Tibor. Lo que no sabe es que este, a quien considera como su hijo, mantiene una alianza con Tibor para seguir manipulando al diplomático.

2. Menekse amenaza a Melek

Melek siguió tratando de adaptarse a la vida en la mansión Efeoglu, pero Menekse no se lo puso nada fácil. La mujer, que tenía entre ceja y ceja a su hijastra, la obligó a ponerse un vestido que le compró, de lo contrario destrozaría la ropa que te compró su madre, Nare. La pequeña la pasa mejor con su tía, pero no quiere saber nada de su padre porque sabe que pagó 2 millones de euros por ella y, además, no le quiere dar trabajo a su madre.

Melek sufre ataque de su madrastra (Foto: O3 Medya)

3. Nare se sincera con Gediz

Nare le contó a Gediz el motivo por el que trató de suicidarse en el pasado. Le contó que Akin abusó de ella en su 18 cumpleaños y Güven ni Sancar le creyeron. El abusador hizo creer a todos que había sido consentido y, por eso, ella solo pensaba morirse. Gediz le dijo que sí confiaba en su palabra y le ofreció un trabajo en la empresa que dirige con Sancar para poder reclamar legalmente la custodia de su hija. Ella, después de muchas dudas, aceptó.

4. Gediz y Sancar se agarran a golpes

Cuando Sancar llega a la empresa y ve trabajando a Nare, se enfrenta a su amigo Gediz y lo llama traidor. Este defendió su decisión y le dijo que quiere a la joven, incluso por encima de lo que pueda pensar. Sancar, celoso, golpeó a su amigo y se armó una pelea entre los dos. Nare, no entiende la reacción del padre de su hija. Ella, para componer la situación, toma la iniciativa en la empresa e intenta que los inversores japoneses vuelvan a confiar en la empresa de Gediz y Sancar.

5. Nare descubre plan de su padre y le tienden una emboscada

Nare se reúne con su padre, pero duda de sus buenas intenciones y descubre que tiene plan y encuentra la prueba. Ella trata de comunicarse con Gediz o Sancar, pero no le responden porque estaban en reunión en Zeybek. Al tomar un taxi, le tienden una emboscada. Es atacada por tres hombres, pero consigue escapar.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

“La hija del embajador” narra la historia de Nare (Atagül), la hermosa hija de un embajador que se enamora desde niña de Sancar, el hijo de un humilde carpintero. Nare y Sancar se conocen desde niños, pero se dan cuenta de que su amor es imposible debido a que el padre de Nare se opone a que estén juntos.

Pese a la oposición del padre de esta, ambos toman la decisión de casarse en secreto, pero justo la noche de su boda Nare desaparece. Él cree que ella huyó arrepentida, pero realmente fue su padre el responsable de ello.

Años después, los jóvenes se encuentran nuevamente en situaciones de vida muy diferentes. Sancar es un hombre millonario y está preparando su boda con otra chica. En este momento, se produce el debate entre el amor verdadero que no desaparece con el tiempo y el resentimiento y las nuevas obligaciones.