Dani Alves ha sido encarcelado de manera preventiva tras ser acusado de violación sexual. La denunciante, una joven de 23 años, dio su testimonio y pruebas de lo que habría sucedido durante la madrugada del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, en España. El exjugador del Barcelona, de inmediato, fue despedido del Pumas, club mexicano donde jugaba a los 39 años, y viajó a España para afrontar la denuncia en su contra.

Como parte del proceso, el brasileño primero fue llevado a la prisión Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, para presos preventivos. Luego, para una mejor seguridad de Alves, se dictó su cambio al Brians 2, también en dicho sector de Barcelona, donde seguirá la investigación judicial en su contra.

Apenas se hizo pública la acusación, la estrella de fútbol apareció en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde negó conocer a la presunta víctima, una versión que el deportista de 39 años cambió después en los posteriores interrogatorios por el caso.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”, fue una de las frases del futbolista, uno de los más exitosos de todos los tiempos y que ahora afronta un caso judicial grave. Conoce aquí lo que se conoce hasta ahora del juicio en contra de Dani Alves.

Dani Alves lamentándose con la camiseta de Pumas (Foto: AFP)

¿QUÉ SE SABE DE LA ACUSACIÓN POR VIOLACIÓN SEXUAL EN CONTRA DE DANI ALVES?

El testimonio de la denunciante, recogida por medios como El País y El Periódico de Catalunya, señala que ella entró, con una amiga y su prima, a Sutton y que unos jóvenes mexicanos, al igual que un camarero, les exigieron que cambiaran de mesa y que fueran a la zona VIP, específicamente donde se encontraba el futbolista brasileño Dani Alves.

Siguiendo la declaración de la joven de 23 años, ella aseguró que no había reconocido a la exestrella del Barcelona, quien les habría ofrecido una copa y que empezó a estar muy cerca de ellas, en especial de la presunta víctima. “Me estaba dando asco. Desde atrás cogió mi mano, la puso en su pene y la quité”, fue lo que habría dicho la denunciante según lo recogido por El País.

Después, Alves la habría llevado hacia una puerta que ella pensaba que era otra zona VIP pero que, en realidad, era un lavabo, donde habría sucedido la violación en su contra por parte del exjugador del Pumas de México, según el testimonio que dio a las autoridades. A pesar de la resistencia de la joven, Alves la habría hasta abofeteado durante la supuesta agresión sexual.

¿Cuántos años podría recibir si se le encuentra culpable a Dani Alves? Según las leyes españolas, la pena se encuentra entre 4 y 12 años de prisión. La mujer que acusó a Alves, además, renunció a ser indemnizada por el futbolista brasileño, porque su único objetivo es que se haga justicia y que el deportista lo pague con cárcel, de acuerdo a El País.

Fachada del Centro Penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estuvo recluido Dani Alves (Foto: Reuters)

LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la prensa española, Dani Alves se habría contradicho al decir, en Antena 3, que no conocía a la mujer, porque las grabaciones de las cámaras de seguridad habrían captado todo los incidentes antes de que se diera la presunta violación sexual dentro del lavabo de la zona VIP. Estas filmaciones fueron revisadas por los investigadores a cargo, para contrastar con la declaración de la denunciante.

El País informó que, en una comparecencia de 45 minutos, Alves habría dado tres versiones distintas. Primero habría dicho que la denunciante entró por su cuenta al lavabo cuando él se encontraba dentro y que no hubo ningún acercamiento. Después, ante las repreguntas de la fiscal, habría señalado que él no supo qué hacer al verla. Finalmente, habría indicado que la fue la muchacha quien buscó un encuentro sexual consentido, haciéndole sexo oral y que él habría intentado protegerla al no contar los detalles.

¿POR QUÉ DANI ALVES LLEVA EL PROCESO EN PRISIÓN?

Según El Mundo, los abogados de Dani Alves pedirían una fianza alta para que lleve el proceso judicial en libertad. Sin embargo, hasta el momento, el exjugador del Barcelona se encuentra en prisión preventiva por los siguientes motivos: la gravedad de la acusación, el hecho de que no tendría arraigo en España, su fortuna y su nacionalidad brasileña, ya que España y su país no tiene convenio de extradición, según El País.