La segunda temporada de “Love Is in the Air” se encuentra en su recta final. La pareja protagonista, Serkan Bolat y Eda, han dado un paso importante en sus vidas, ahora sí buscan ser felices para siempre, pero aún tendrán que pasar más obstáculos para ello.

En el capítulo anterior de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) el arquitecto sorprendió a la joven florista al pedirle que se unan religiosamente, de inmediato se fueron a un local donde los esperaban todos los invitados para que se dieran el “sí” en el altar.

Sin embargo, la sombra de una posible ruina de la empresa de Serkan y la presencia de Deniz (Ayşe Akın), quien aún quiere separar a los protagonistas, pondrá en peligro lo que podría ser un final de ensueño.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” se han dejado llevar por sus sentimientos y han retomado su relación, pero nada será fácil (Foto: MF Yapim)

CÓMO VER EL CAPÍTULO 10 DE “LOVE IS IN THE AIR” EN FOX TURQUÍA

La segunda temporada de “Love is in the Air” se estrenó el 9 de junio de 2021 en su país de origen. Cada semana se emite un nuevo episodio. Este miércoles 18 de agosto la telenovela turca estrenará a las 8:00 pm. vía Fox Turquía, el capítulo 10 de la segunda temporada.

En este nuevo episodio, se conocerá más detalles de la situación de la empresa de Serkan, que está en peligro. Todos aconsejan al empresario “hacer su trabajo” y complacer a Deniz.

Por ello, ambos tienen una cena, a la par, Eda intena averiguar qué pasa entre la mujer y su amado. “¿Ella lo besó? ¡Por favor, di que ella no lo besó!”, dice la florista evidentemente angustiada.

Más tarde, Eda y Serkan tendrán una serie conversación. “Nada puede interponerse entre nosotros. Elige Art Life, no pienses en mí. Estoy bien”, le dice la florista al arquitecto, quien se muestra preocupado.