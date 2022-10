La nueva película del universo Scooby Doo fue estrenada este último martes 5 de octubre en la plataforma Amazon Prime Video. Y además de las ya esperadas nuevas aventuras y líos en el que se meterá uno de los perros animados más famosos del mundo, habrá otro tema que concitará la atención de todos: la personalidad del personaje de Velma.

La pelirroja de lentes cuadrados con chompa naraja con cuello de tortuga, que siempre se ha destacado por ser la más perspicaz e inteligente a la hora de resolver los misterios, dará a conocer una faceta hasta ahora poco explorada en el anime y películas.

En “Trick or Treat Scooby-Doo!” -el nuevo filme- no solo el can llamará la atención por sus disparatadas acciones y reacciones. Velma Dinkley, la más callada del grupo que conforman Shaggy Rogers, Fred Jones, Daphne Blake y Scooby , se mostrará una manera que generará miradas: expresará su sexualidad como nunca antes lo había hecho.

La película fue estrenada el último martes en Amazon Prime Video (Foto: Warner Bros)

VELMA DE SCOOBY-DOO CONFIRMA QUE ES LESBIANA

En un principio, los creadores del personaje de Velma en 1969, Joe Ruby, Ken Spears, William Hanna, Joseph Barbera, y el diseñador de los personajes, Iwao Takamoto, se inspiraron en el papel de Zelda Gilroy de la serie de los años 60, “The Many Loves of Dobie Gillis” para crearla.

Zelda quien fue interpretada por Sheila James Kuehl, era una chica brillante, sencilla e inteligente, que estaba perdidamente enamorada del protagonista de la serie, Dobie Gillis. No obstante, hace un par de años, el guionista y productor de las versiones “live action” de Scooby Doo a inicios de los 2000, hizo una revelación.

“En 2001, Vilma era explícitamente homosexual en mi guion inicial, pero el estudio (Warner Bros. Pictures) siguió opacándola y finalmente hasta tuvo un novio (en la secuela)”, señala el guionista James Gunn.

Por su parte, Tony Cervone, productor y supervisor de la serie “Scooby-Doo! Misterios S.A.” (2010), escribió por medio de una publicación de Instagram en el Mes del Orgullo en 2020 que “Velma no es bisexual, es homosexual”.

“Siempre planeamos que Vilma (Velma en español) actuara un poco fuera de lugar cuando salía con Shaggy porque esa relación no era adecuada para ella”, explicó Cervone en ese momento, agregando que su intención era que el personaje de Marcie Fleach, amiga y antigua rival de Velma, fuera su verdadera pareja.

Siguiendo esos lineamientos, en la reciente cinta estrenada, Velma es mostrada como lesbiana en una escena en la que queda cautivada por la diseñadora de modas, Coco Diablo.

¿QUÉ ACTRICES HAN INTERPRETADO A VELMA?

El personaje de Velma Dinkley ha sido interpretada por nueve actrices a lo largo de su creación desde 1969.

Las más destacadas son Nicole Jaffe, quién fue la primera en prestarle su voz; Linda Cardellini en la versión live action de 2002 y 2004; la exchica Disney, Hayley Kiyoko en 2009 y 2011, y Gina Rodríguez, en la película animada de 2020, “Scooby!”. Y en esta última entrega -que es animada- Kate Micucci será la encargada de darle voz.