Miguel Pizarro es un reconocido actor mexicano que ganó fama por sus papeles en diferentes telenovelas como “Pasión y poder” (1988), “Teresa” (1989) al lado de Salma Hayek, “Rubí” (2004), entre otras producciones. Si bien, alcanzó el éxito y gozó de gran fama, nadie podría maginar que este histrión intentó quitarse la vida hace algunos años.

Su intento por acabar con sus días llenó de titulares los medios de entretenimiento que buscaban conocer sus razones para tomar tal decisión. Tras haber pasado ese lado oscuro, se supo lo que realmente había ocurrido con él.

Cuando el actor estuvo al lado de Salma Hayek y Rafael Rojas en "Teresa" (Foto: Televisa)

EL DÍA QUE DECIDIÓ DAR POR CONCLUIDA SU EXISTENCIA

Fue el 14 de enero de 2004 que Miguel Pizarro intentó suicidarse cortándose las venas, aunque pensaba que ese era el fin de sus días, no pensó que sus propios vecinos fueran quienes se percataran del hecho y lo rescataran.

“Me encontraba en mi casa y ellos se dieron cuenta de que algo pasaba porque no había luz. Yo mismo bajé los apagadores de corriente, entonces empezaron a tocar la puerta y como no respondía tuvieron que entrar por un domo. Me encontraron y me llevaron al hospital”, contó en entrevista al periódico El siglo de Durango el mismo 2004.

Pero ¿qué había llevado a uno de los actores más reconocidos en la década de los 90 y 2000 atentar contra su vida? Pue tenía dinero, reconocimiento, trabajo y no le faltaba ya que era muy querido por la audiencia.

En "Rubí", Loreto un ser que celebraba las maldades de la protagonista (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ MIGUEL PIZARRO QUISO ATENTAR CONTRA SU VIDA?

Su pesadilla comenzó en 2003 cuando un par de amigos le propusieron armar una sociedad para montar la obra de teatro infantil “El mago de Oz”. Él no lo dudó ni un momento e invirtió todos sus ahorros, pero se dio con la terrible sorpresa de que lo habían estafado.

Al quedarse con muchas deudas y los problemas que acarrearon, Miguel Pizarro se refugió en el alcohol y se hundió en la depresión hasta que un día no pudo más y decidió que lo mejor era dejar de existir.

SU PROCESO DE RECUPERACIÓN

Al despertar y darse cuenta de todos los mensajes y cadenas que habían armado pidiendo por su bienestar, el actor se arrepintió de lo que había hecho. “Agradezco de todo corazón a todos aquellos que se han preocupado por mí. A mis amigos solo les puedo decir que lo siento”, señaló en conferencia de prensa.

Su personaje de Loreto en "Rubí" es uno de los más recordados por el público (Foto: Televisa)

PROPUESTA PARA TRABAJAR EN “RUBÍ”

Al poco tiempo, el productor José Alberto Castro lo invitó para formar parte del elenco de “Rubí” con el papel de Loreto Echagüe, un diseñador que era amigo de Maribel y Rubí, pero que se vuelve cómplice de esta última.

Su paso por esta producción lo llenó de vida y le hizo pasar de una etapa difícil a una llena de alegrías y satisfacciones. En 2008 manifestó para Diario El Mundo que gracias a la actuación pudo salir adelante.

“Yo fui resanándome de mis heridas y de todo lo demás trabajando. Yo fui mi propia terapia, fui mi propio psicólogo por lo que fuera necesario; y como el ave fénix, la verdad, [regresé] con más fuerza, con más madurez, sinceramente puede sonar petulante, pero con más sabiduría”, precisó.