El episodio 7 de ‘House of the dragon’ culminó con una revelación que dejó sorprendidos a los espectadores. Cuando se creía que Daemon Targaryen y Rhaenyra habían mandado asesinar a Laenor Velaryon para casarse, se mostró que aún seguía vivo.

Se sabe que el capítulo 8, titulado ‘El señor de las mareas’, tendrá un salto de tiempo que mostrará a los hijos de Alicent Hightower como adultos y también a los jóvenes Velaryon.

¿Qué pasó en House of the Dragon 1x07?

Después de que Rhaenyra diera a luz a Joffrey, Alicent quiere ver al nuevo miembro de la familia. Luego, en Marcaderiva, Laenor habla con Rhaenyra y le dice que, luego de una pelea que tuvieron los niños, la que dejó a Aemond Targaryen tuerto, será mejor padre para sus hijos.

Con Rhaenyra y Daemon convencidos que deben unirse para prevalecer como la fuerza que gobierne los 7 reinos, ambos contraen matrimonio. Es así que deciden ‘matar’ a Laenor.

¿Cuál es el tráiler de House of the Dragon 1x08?

¿Cuándo y a qué hora se estrena House of the Dragon 1x08?

Al igual que pasaba con ‘Game of thrones’ por el canal de HBO, ‘House of the dragon’ se estrena en cada temporada todos los domingos. El capítulo 8 estará disponible el 9 o 10 de octubre, de acuerdo al país en el que se encuentren.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m. del 9 de octubre

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m. del 9 de octubre

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 9 de octubre

España: 3 a.m. del 10 de octubre

¿Dónde ver la transmisión de House of the Dragon 1x08?

El octavo capítulo de ‘House of the dragon’ se estrena el domingo 9 de octubre de 2022, en la plataforma de streaming HBO Max.

¿Cómo ver HBO Max ONLINE para seguir House of the Dragon 1x08?

En caso de querer adquirir el servicio de HBO MAX para no perderse ningún detalle, te brindamos los precios en Perú:

Por mes: S/ 19,90 (Móvil) y S/ 29,90 (TV y otros dispositivos)

Por tres meses: S/ 17,97 (Móvil) y S/ 26,63 (TV y otros dispositivos)

Paquete anual: S/ 13,99 (Móvil) y S/ 21,24 (TV y otros dispositivos)

Los dispositivos en donde puedes ver la plataforma de Warner, son las siguientes:

iPads o iPhones

Dispositivos Android

Con PlayStation 4 de Sony pueden ejecutar la aplicación HBO Max desde la PlayStation Store

A través de Xbox One, se puede descargar la aplicación HBO Max desde Microsoft Store

