Sideral es conocido en distintas plataformas de Internet y redes sociales debido a que en el año 2021 se animó a realizar una chocolatada para todos sus seguidores. Sin embargo, el evento fue empañado por algunos vándalos que intentaron entrar a el lugar al local en donde se realizaba el evento.

A pocos días de la Navidad, cientos de sus seguidores consideraron que Sideral haría por segunda vez el evento y al enterarse de que este no se realizará, comenzaron las amenazas.

“Gente, esta imagen es falsa y les comentó que este año no habrá chocolatada, pero el otro año” publicó José Julian, conocido como Sideral. Esto debido a un afiche que se compartió en distintas redes sociales.

Los comentarios que tuvieron algunos usuarios hacia Sideral no se hicieron esperar: “Chocolatada caliente o Sideral frío”, “Chocolatada o ponche en tus 8 días”, “Fácil no hay chocolatada, no hay Sideral”, “Terrible lo que va a suceder entonces”.

Por ahora, Sideral no se ha pronunciado, ya que también podrían ser algunas bromas que sus seguidores están acostumbrados a hacerle a diario.

