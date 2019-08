"Slide Away", la nueva canción de Miley Cyrus y la historia detrás de Liam Hemsworth

La separación y el divorcio siempre es un momento complicado en la vida de cualquier ser humano. Por ello, es lógico que Miley Cyrus y Liam Hemsworth estén evitando todo contacto con la prensa internacional, en especial por las fotografías que se filtraron de la cantante besando a una bloguera poco después de terminar su relación.

Al inicio, esto llevó a que muchos pensaran que Miley Cyrus era la 'manzana podrida' de la relación. En Internet confundían su libertad de pensamiento y algunas acciones salvajes que hizo en el pasado para juzgarla sin siquiera haber declarado una palabra sobre su relación con Liam Hemsworth.



No obstante, era de esperar que no se quedara en silencio por mucho tiempo, aunque lo suyo no ha sido hablar en público. Fiel a su estilo musical y tal como lo demostró cuando estaba enamorada, ella decidió dar su descargo a través de una canción.

¿DE QUÉ TRATA SLIDE AWAY, LA NUEVA CANCIÓN DE MILEY CYRUS?

Para sorpresa de muchos, Miley Cyrus estrenó una nueva canción en sus redes oficiales con el título de "Slide Away", la primera en ver la luz luego de su rompimiento con Liam Hemsworth y con una letra muy sugerente y directa.

En la canción habla de cómo ella (el personaje de la canción) estuvo muy enamorada de alguien a sus 17 años, describiendo el pasado como todo era un paraíso, pero ahora ya nada es como antes. Durante la misma, ella hace hincapié en que deben superarlo, ya que no es la misma chica de la cual se enamoró.

Es más que obvio que Miley hace referencia a ella misma en la canción, en especial porque el tiempo encaja perfectamente con lo que sucedió entre ambos: Miley Cyrus y Liam Hemsworth se habrían enamorado en el 2009 durante la película "The Last Song". Considerando que ella tiene 26 años, para esa fecha habría tenido unos 16-17 años al momento de cruzar caminos.

Pero lo más interesante de esta nueva canción es que hace una referencia directa a las drogas y al alcohol. ¿Será que Miley ha hecho una referencia en su canción del verdadero motivo por el cual se separaron?

Por si fuera poco, la imagen con la que se ha publicado esta canción también es bastante directa, ya que se puede ver algunas botellas de licor con píldoras flotando en el agua. Al parecer, la relación no culminó con buenos términos entre ambos.

Algunas fuentes cercanas a Miley Cyrus , según TMZ, han revelado que efectivamente Liam Hemsworth tenía algunos problemas con estos vicios, mientras que por su parte otras fuentes cercanas al actor han desmentido todas estas acusaciones que califican de "sin sentido".

De momento, la única respuesta oficial que Liam ha tenido luego de su separación es una publicación en su Instagram personal, donde afirma que se separó de su esposa y que no le desea nada más que salud y felicidad para su futuro.

Esta no es la primera vez que la pareja se ha separado, ya que luego de grabar "The Last Song", tuvieron algunos problemas y fue recién en el 2012 que pudieron comprometerse. De igual manera, rompieron lazos en el 2015 y en algún momento volvieron para casarse finalmente a finales del 2018 en una boda secreta.

Solo queda esperar a que el tiempo revele cuál de los dos está diciendo la verdad sobre el otro. ¿Será que Liam tenía un terrible problema con algunas sustancias? ¿O Miley no aguantó, como ella misma confesó, encasillarse en el rol de "esposa"?