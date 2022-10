¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Nuevas revelaciones se producen en la telenovela. Hakan se entera que Demir Yaman tuvo una relación con su hermana, Hülya, pero tras su alejamiento ella se quiso suicidar. Züleyha es víctima de chantajes por parte de Selma, mientras que Betül acusa a Herkan de desviar fondos de la empresa. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el lunes 3 de octubre por Antena 3.

La telenovela “Tierra amarga” inició esta semana con nuevos capítulos que sorprenden al público de España. Esta producción que llegó a Antena 3 en julio del 2021, continúa siendo una de las más vistas de los últimos tiempos.

En el drama otomano se puede ver el gran papel de reconocidos actores como Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Kerem Alışık, entre otros.

Precisamente, la historia de amor, traición y tragedia de Züleyha y Demir Yaman ha captado la atención del público debido a que el hombre fue enemigo de la anterior pareja de la joven. Sin embargo, el romance los unirá, pero no vivirán un matrimonio tranquilo.

A continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del lunes 3 de octubre de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España.

"Tierra amarga" es una de las producciones turcas más exitosas en España (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL LUNES 3 DE OCTUBRE DE “TIERRA AMARGA”?

Betül acusa a Herkan

Züleyha conversa con Betül y recibe noticias de que Herkan estaría realizando acciones que podrían perjudicar a la empresa.

Züleyha le pide a Betül que vuelva a revisar todas las cuentas, pero la joven le entrega una orden de pago que emitió la empresa la cual está firmada por Herkan.

“¿El dinero fue a la cuenta de Herkan? ¿Estas diciendo que Herkan ha desviado fondos?”, expresa Züleyha.

Betül insiste en que los productos de esta compra nunca llegaron a la empresa. Esto deja preocupada a la esposa de Demir.

Züleyha sorprendida por lo que viene realizando Herkan (Foto: Tims & B Productions)

Selma chantajea a Züleyha

Los problemas continúan para Züleyha. Selma y su madre llegan a las oficinas de la empresa de los Yaman y sostienen una conversación con la joven.

Selma le pregunta a Züleyha si sabe lo que Demir hizo con su exesposa Filiz. La extraña mujer le revela que Hakan es el hermano de Hülya, quien tuvo un romance con Demir.

También le comenta que Demir originó que Hülya quedara parapléjica tras abandonarla. “Fue una relación muy seria, su esposo se veía con Hülya en mi casa porque su socio (Hakan) no sabía de su relación”, dijo Selma.

Selma junto a su madre siguen chantajeando a Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

Hakan encuentra las cartas de Demir

Hakan sostuvo una conversación con su hermana Hülya, quien quedó inválida y perdió el habla. La joven responde con señas a las preguntas de Hakan. En ese momento, el hombre se entera que ella y Demir Yaman tuvieron un romance.

Hakan halla las cartas que el esposo de Züleyha le enviaba, hace años atrás, a su hermana.

“Me alegra haberte conocido y que hallamos coincidido. Cada hora que pasamos juntos fue una maravilla, pero lo que pasó entre nosotros ha terminado. He decidido casarme con otra persona, así que no vuelvas a buscarme o llamarme nunca más. Esto se acabó, entiéndelo”, escribió Demir a Hülya.

Hakan queda sorprendido y a la vez muy molesto por lo que Demir le hizo a su hermana.

Hakan conversa con Hülya y se entera que ella y Demir fueron pareja (Foto: Tims & B Productions)

Hülya se quiso matar por Demir

Hakan se entera de muchas cosas de su familia y de lo que hizo Demir Yaman. Züleyha le comenta de la presencia de Selma y su madre y que han llegado a chantajearla.

La mujer le revela que Hülya se quiso matar luego que Demir la dejó. “Por eso ella se lanzó de un cuarto piso y quedó paralítica”, le cuenta Züleyha al hombre.

Hakan no puede creer que Demir abandonó a su hermana y por eso ella se quiso quitar la vida(Foto: Tims & B Productions)

