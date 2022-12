William Levy es una de las celebridades con mayor número de seguidores y ello se ve reflejado en su perfil de Instagram, donde suma más de 11 millones de followers. Todo lo que comparte el actor resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción.

Resulta que el modelo estadounidense de origen cubano recurrió a su red social para enviar un polémico comunicado, dirigido a las personas que lo han “humillado”.

“¡Humillaciones de gente! He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo . A hacerme lucir como el malo”, dijo Levy al inicio de su mensaje.

“Pero hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta, uno nunca va a hablar. Y ahora digo que por favor a todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo”, añadió de manera tajante.

El actor recalcó que no volverá a tolerar más faltas de respeto que manchen su larga carrera en el mundo del entretenimiento.

“Lo digo porque uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver”, sentenció.

William Levy responde con contundente mensaje a quienes “lo humillan”. (Foto: @willevy).

WILLIAM LEVY FUE VISTO CON SU EX

Hace unos días, William Levy se convirtió en el tema de conversación de los opinólogos de espectáculos tras aparecer junto a Elizabeth Gutiérrez, su expareja sentimental y madre de sus hijos.

Los rumores de una posible reconciliación entre la pareja de famosos no se hizo esperar, pero los actores se han encargado de descartar dicho amiste.

