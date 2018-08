Checho Ibarra comentó sobre su debut en bloque deportivo, pero da una terrible noticia

Después de haber asumido el reto de comentar el ‘Mundial Rusia 2018’, Sergio ‘Checho’ Ibarra debutó en la conducción del bloque deportivo de ‘90 matinal’, donde se mostró risueño y algo nervioso.



“No me sentí tan nervioso, más lo estuve cuando me tocó hablar sobre el Mundial. Ahora estaba más centrado y tranquilo. Estoy muy contento, asumo un nuevo reto porque me gusta el fútbol”, manifestó Sergio ‘Checho’ Ibarra.



Tu ingreso al bloque deportivo de ‘90 matinal’ ha generado muchos comentarios positivos en las redes sociales…

Estoy agradecido con la gente y siempre trataré de hacer lo mejor, porque uno se debe al público. Más allá de dejar una imagen como futbolista, técnico o comentarista, siento que es mejor dejar una imagen como persona. Me gusta sentirme íntegro sabiendo que los comentarios que realizo van por el lado humano. Prefiero que hablen de mí por mi sencillez y humildad, en vez que digan que sé de fútbol.



¿Tu contrato con Latina es hasta fin de año?

Sí. Es hasta diciembre. No sé si luego renovaré, porque soy director técnico y es una pasión muy fuerte que tengo. Además, hay propuestas para dirigir equipos en la segunda división, pero tengo un contrato y me gusta respetar esas cosas.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE