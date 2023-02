La cantante y actriz Cielo Torres se siente contenta porque debutará en la serie televisiva de ‘América Televisión’, ‘Los milagros de la rosa’, además, anunció que acaba de grabar un tema con un artista internacional y dentro de pocos días lo dará a conocer al lado del productor Sergio George.

“Una de las cosas que más anhelo para este año es no dejar de actuar, no solo quiero hacer cine, sino también teatro musical. Se viene un proyecto bien bonito, pero también estoy haciendo ficción. Estoy realizando unos papeles unitarios para ‘Los milagros de la rosa’. Todavía no ha salido al aire, pero ya lo grabé, así que estoy muy entusiasmada por cómo será la respuesta del público ”, expresó Torres.

¿Será tu debut en la serie televisiva, ‘Los milagros de la Rosa’?

En este formato (‘Los milagros de la Rosa’), sí. He interpretado personajes de mamá, hija y de una maestra . Aún no sé cuándo va a salir, pero espero que sea pronto porque ya hay varios capítulos grabados. Estoy segura que les gustará mucho mi participación.

¿Se podría decir que renunciaste a la conducción de ‘Domingos de fiesta’ porque tienes mucha carga laboral?

Sí. Hay muchas cosas en la música que quiero desarrollar y de manera internacional. Hay muchos viajes que están pendientes y teniendo un programa es difícil poder moverme de Lima. Además, ‘Domingos de fiesta’ quería hacer unas cosas en vivo y es complicado por mi trabajo.

Sigues trabajando de la mano con Sergio George… ¿Habrá alguna grabación con un artista internacional?

Sí. Nuestro próximo ‘feat’ es con un artista internacional, ya lo grabé y ya está listo. Es más, Sergio viene en estos días a Lima para ultimar detalles y hacer el lanzamiento. Yo estoy feliz de poder trabajar con él, es uno de los representantes más importantes de la música tropical, así que tener su supervisión y aprobación es importante en mi vida. Se vienen muchas cosas bonitas y proyectos para este 2023, así que eso me llena de mucha emoción y optimismo.

Por cierto, ¿Cómo te va en el amor?

No he podido con el programa (’Domingos de fiesta’) y menos puedo con el amor. No hay tiempo y el poco que hay lo trato de disfrutar al lado de mi familia. Estoy tranquila, en paz y súper enfocada en mi trabajo. Este año quiero que mi música llegue a todo el mundo, no pienso parar hasta dejar en alto el nombre del Perú y que mis canciones traspasen fronteras.

TE PUEDE INTERESAR: