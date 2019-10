"Star Wars: The Rise of Skywalker" superó récord en preventa de entradas de "Avengers: Endgame" | VIDEO

Solo faltan unos meses para que "Star Wars: The Rise of Skywalker" haga su estreno y revele el final de los nuevos personajes creados a por Disney para la franquicia más exitosa de todos los tiempos.

Fue el 21 de octubre que se reveló el tráiler final de "Star Wars: The Rise of Skywalker" y se iniciará una gran cantidad de teorías sobre el destino de Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver).

La preventa de entradas para la última entrega de "Star Wars" ya comenzó en Estados Unidos y acaba de romper el récord establecido por "Avengers: Endgame".

Solo en la primera hora de venta, "Star Wars: The Rise of Skywalker" superó en 45% a la preventa de "Avengers: Endgame", según la plataforma Atom Tickets.

El conocido portal reacomodó su top 5 de películas con más boletos vendidos en su primera hora, la cual viene siendo dominada por "Star Wars" y "Marvel", ambas propiedad de Disney:

1. StarWars: The Rise of Skywalker

2. Avengers: Endgame

3. Avengers: Infinity War

4. Star Wars: The Last Jedi

5. Star Wars: Rogue One