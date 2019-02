Coto Hernández a Erick Sabater: "Me arrepiento de no haberle dado más duro" | VIDEO

Le pegaría más duro. Así lo reveló Coto Hernández en una entrevista cuando le preguntaron si había algo por lo que estaba arrepentido tras lo sucedido con Erick Sabater. El costarricense se presentó nuevamente en 'Válgame Dios' cuando fue consultado sobre su ex amigo.

Durante el programa, la producción publicó un comunicado que Erick Sabater subió a sus redes sociales sobre la pelea que mantuvo con Coto Hernández fuera de Latina hace una semana. Los panelistas no vieron con buenos ojos que el ex de Michelle Soifer publicara eso justo cuando su amigo estaba en TV.

"Decirles básicamente que gracias por el apoyo a toda la gente que me ha llamado, a toda la gente que se ha preocupado por mí, la gente que me conoce y sabe cómo soy (...) Personalmente decirles disculpas de antemano y todo va a proceder con un tema legal, que fue quien me agredió, que fue al canal a agredirme. Todo lo están viendo mis abogados, eso está en proceso y esta semana daremos toda la información y rueda de prensa", declaró Erick Sabater en Instagram.

Erick Sabater

Ante esto, y las nuevas declaraciones de Erick Sabater, Coto Hernández no se midió y reveló que sí existía algo por lo que estaba arrepentido: De no haberlo golpeado más duro cuando pelearon en la calle.

"Si me arrepiento de algo es de no haberle dado más duro si hubiese sabido que iba a seguir diciendo tanta estupidez. Es la verdad. Si hubiese sabido que él hablaba tanta cosa, después de lo que pasó, lo hubiera hecho la verdad", exclamó Coto Hernández en Válgame Dios.

Al escuchar esto, los conductores reprobaron lo dicho por el costarricense y le pidieron que no incentive la violencia en TV. Rodrigo González señaló que si eso era lo que sentía, lo mencionara en su casa y no en el programa.