Dayana Valenzuela: Modelo transgénero reaparece junto a periodista que la negaba y deja en shock a todos [VIDEO]

La modelo transgénero Dayana Valenzuelareapareció junto al periodista que negó que tuvieron una relación Enrico Márquez. Increíblemente, ambos conducirán un programa que será transmitido por YouTube. De sus proyectos y de su reconciliación hablaron en "Amor, amor, amor".



Dayana Valenzuela indicó que nunca tuvo una relación con Enrico Márquez y que todo se trató de un malentendido. El periodista le dio la razón a la modelo transgénero, sin embargo, Peluchín y Gigi Mitre les recordaron todos los títulares que protagonizaron.



En junio de este año, diferentes programas de espectáculos transmitieron imágenes de Enrico Márques y Dayana Valenzuela juntos. El periodista le cogía la mano y le sostenía la cartera. Esto provocó que se especularé sobre un romance.



Tras la difusión de estas imágenes, Enrico Márquez indicó que no tenía ninguna relación con Dayana Valenzuela y que sólo la estaba consolando porque pasaba por un duro momento por la negativa de juez a aceptar su cambio de identidad sexual. La modelo tránsgenero tildó al jóven de poco hombre.



Casi cinco meses después de este enfrentamiento, Dayana Valenzuela y Enrico Márquez reaparecieron en el programa "Amor, amor, amor" y hablaron sobre un proyecto en el que trabajan juntos. El periodista dijo que sentía mucho respeto y consideración por la modelo transgénero.



Enrico Márquez indicó que no tuvo una relación con Dayana Valenzuela y que no fue presión familiar lo que hizo que no aceptará la relación. Los dos trabajarán en un programa de corte entretenimiento y cultural.