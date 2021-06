La vedette Deysi Araujo reconoció que fue un error haber asistido a una discoteca, la noche del último domingo en San Juan de Lurigancho, tal como se vio en el ampay que emitió ‘Magaly Tv: La Firme’, e incumpliendo todas las medidas de bioseguridad para evitar los contagios del coronavirus. Por ello, dice sentirse avergonzada y pidió disculpas a sus seguidores.

“Sé que ha sido un error haber asistido a esa discoteca y pido disculpas a mi familia, amigos y seguidores. Me siento muy avergonzada por todo lo que se ha visto en la televisión. Yo siempre he sido muy critica con las personas que incumplen las reglas y ahora no puedo justificarme”, dijo la vedette.

¿Deysi, qué estabas celebrando?

No estaba celebrando nada, solo fui porque ahí estaban unas amigas y necesitaba reunirme con ellas porque me van a apoyar en un evento benéfico que estoy realizando para esta semana, y teníamos que coordinar unos temas. Yo solo estaba tomando agua pues había ido con mi carro y tenía que manejar, además, había estado en mi casa con unos familiares y no pude desocuparme antes para verlas en otro sitio y me dijeron que fuera a la discoteca, pero nunca pensé que había tanta gente.

Pero es un lugar inapropiado para una reunión...

Ahora me doy cuenta, me siento apenada. No pensé que todo eso podría pasar.

Además, tu vida estaba en riesgo con todo el alboroto que sucedió...

Sí, yo pensé que iba a morir asfixiada y lloraba por la desesperación, pues la gente me empujaba a la puerta y la policía no me dejaba salir. Es algo que no quiero volver a vivir. Varias personas del local me dijeron que podía esconderme en un almacén para que no me vieran, pero no acepté y decidí salir para recibir mi multa, pero la gente se descontroló... y pasaron muchas cosas por mi cabeza, pensé que no la iba a contar.

Además, has estado expuesta...

Por eso estoy un poco preocupada y voy a realizarme las pruebas de descarte.

¿Qué actividad benéfica estás realizando?

Este viernes 18 se realizará un show virtual en favor de la niña Yoresly, quien tiene 11 años y un cáncer avanzado en su pierna y necesita los fondos para su operación y recuperación. Ella es mi paisana, es de Cajamarca y la estoy apoyando desde hace unas semanas. Artistas como Manolo Rojas, Azucena del Río, Koky Belaunde y algunos cantantes van a colaborar.