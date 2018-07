Diana Sánchez: ¿Su esposo la pasa bien en España con otra? Esto dice la chica reality | FOTOS

Diana Sánchez no quiso referirse a la crisis que atraviesa su matrimonio con Harold Cortez y optó por guardar silencio cuando se le preguntó si continuaba su relación.

Diana, se comenta que tu esposo está vacacionando en España con una señorita y los han captado muy cariñosos...

No sé nada acerca de lo que están comentando, porque estoy con mucho trabajo. Sé que está en España, con su familia, pero por las cosas que se están hablando en redes no respondo porque tampoco sé muy bien, no estoy al tanto.

Esto genera rumores de una separación...

Está bien, a la gente le encanta hacer especulación de todo. Lo único que te puedo decir es que me siento bien.

¿Los dos están bien?

Yo me encuentro muy bien, claro que sí.

¿Siguen siendo pareja?

Reitero, me siento bien y tranquila.

¿Sigues usando el anillo de matrimonio?

¡En el programa (‘Combate’) cómo voy a usar el anillo! Ni en Lima, porque me cortan la mano (por la delincuencia). Gracias.

Como se sabe, Diana Sánchez y Harold Cortez tuvieron su primera crisis matrimonial cuando la ‘Chata’ fue detenida por efectivos de la policía después que protagonizó una pelea con su esposo en una playa de Miraflores.