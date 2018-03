Diana Sánchez con muchos nervios por matrimonio [VIDEO]

Emocionada y nerviosa se siente Diana Sánchez porque dentro de unos días contraerá matrimonio civil con su novio Harold Cortez, en Cancún.



“Me caso el 6 de abril, pero viajamos el 4. Estoy bastante nerviosa, porque nunca me imaginé casándome ni haciendo los preparativos, pero llegó la persona indicada a mi vida. Todo esto de mi boda me causa una emoción muy linda”, precisó Diana Sánchez.



¿Cuántos invitados tendrás en tu boda?

Serán 25 invitados, que gran parte es mi familia, la de Harold y amigos en común. Decidimos casarnos en Cancún, porque sus parientes viven en Madrid y queríamos un punto medio para encontrarnos y pasarla lindo.



¿Y la boda religiosa?

Creo que será este año y aquí (en Lima), para que estos ‘malditos’ (‘combatientes’) me regalen algo (risas).



¿Piensas encargar un bebé después del matrimonio?

Es algo que veníamos pensando hace rato, pero por las cosas que se van presentando en el día a día, decidimos tomarnos un tiempo y esperar un poquito más. No será algo inmediato, pero está en los planes, quizá el próximo año. Ya tenemos los nombres y el número de cuántos (hijos) serán. (L. Gamarra)

La integrante de Combate despidió su soltería