La salida del bailarín George Neyra de ‘El gran show’ fue noticias en distintos portales días atrás. Después de que el coreógrafo señalara que fue retirado del programa tras protagonizar una caída con Giuliana Rengifo, Gisela Valcárcel reveló que los motivos fueron otros.

Durante la sexta gala del reality, emitida el sábado 5 de noviembre, la ‘Señito’ mostró imágenes que demuestran que Neyra no asistió a los ensayos. Además, Valcárcel se solidarizó con Giuliana, debido a que tuvo que pasar una semana complicada por la falta de su pareja de baile.

“Te ha pasado de todo, Giuliana quedó sentenciada, se cayó en escena. No obstante, el bailarín se fue y te debe plata creo” , señaló la conductora de televisión el último sábado.

Por tal motivo, un reportero de ‘Amor y fuego’ acudió a los exteriores del set del programa para saber si es verdad lo que Gisela afirmó, a lo que George Neyra respondió notablemente incómodo: “ Yo no le debo nada a nadie para empezar. Es su palabra de ellas contra la mía”.

“¿Pero no ha habido alguna incomodidad de tu parte ahora que te has cruzado con Giuliana?”, preguntó el hombre de prensa. “ ¿Por qué me voy a incomodar por algo que no es cierto? Para nada, ella sabrá las razones por las que lo ha dicho, sus recursos por el cual lo ha hecho”, sentenció el coreógrafo.

Bailarín niega que le deba dinero a Giuliana Rengifo. Video: Willax

