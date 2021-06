‘El Shamuco’ reapareció en TV y rompió su silencio sobre la Uchulú. El popular youtuber habló sobre la verdadera relación que mantiene con la tiktoker que el último sábado se quedó con el tercer puesto de El Artista del Año.

En entrevista con ‘Mujeres al mando’, El Shamuco indicó que, su bien conoce a La Uchulú hace más de seis años, entre ellos solo existe una muy buena amistad.

“En la vida real solo somos amigos”, dijo El Shamuco terminando con los rumores que pensaban que la química había traspasado la pantalla de TV.

SE QUEDÓ CON EL TERCER LUGAR DE EL ARTISTA DEL AÑO

La Uchulú hizo un emotivo recuento en su cuenta oficial de Instagram donde agradeció a cada una de las personas que estuvieron a su lado y la ayudaron a crecer durante su participación en ‘El Artista del Año’ .

El youtuber aseguró que nunca creyó que podía llegar tan lejos y que tras el fin de su participación en el reality de Gisela Valcárcel, se lleva la más bonita de las experiencias.

“Qué bonita experiencia me llevo hoy en mi vida, lleno de retos y mucho aprendizaje. Estoy muy feliz conmigo mismo, con todo lo que hice, cosas que jamás pensé que podía hacerlo, haber superado miedos, como el de cantar en público, como el de hacer piruetas y realizar un show… me voy contento con todos los resultados. Quizás no gane el primer puesto, pero gane mucha experiencia y mucha enseñanza que me ayudaran a seguir creciendo como artista… estoy muy feliz 🥺♥️ orgulloso por todo lo que he logrado”, dice la Uchulú.





