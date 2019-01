Erick Sabater y Coto Hernández se agarraron a golpes tras discutir en 'Válgame Dios'

¡Se fueron a los golpes! Erick Sabater y Coto Hernández se pelearon en la calle-al frente de Latina-tras discutir en el programa 'Válgame Dios', conducido por Rodrigo González, Peluchín, y Gigi Mitre.

A través de varios videos en Instagram, Rodrigo González, Peluchín, grabó cuando Erick Sabater y Coto Hernández se pelearon en la avenida San Felipe, Jesús María, al frente de Latina después de salir del programa 'Válgame Dios'.

"Te menciono, ¿acaso?", amenazó Coto Hernández a Erick Sabater, quien aparece con un corte en la frente, tras discutir por teléfono en el programa 'Válgame Dios' con el costarricense.

Durante 'Válgame Dios', Erick Sabater acusó a Coto Hernández de querer "armar un ampay", el costarricense, ofuscado, respondió que cuando se lo encuentre "vamos a ver quién tiene la razón", prediciendo lo que sucedería cuando salga del programa.

Erick Sabater y Coto Hernández se agarran a golpes. (Video: Facebook)

"Si yo me topo contigo en la calle y tú me agredes de cualquier manera, está claro (...) qué tan machito eres tú. Que conecte su cerebro", dijo Erick Sabater a Coto Hernández durante 'Válgame Dios'.



"Yo no me meto, señor", contestó Coto Hernández. "No hay problemas dentro de los 'Chicos Tentación' para nada", agregó sobre los supuesto problemas en su agrupación.



Rodrigo González, Peluchín, preguntó a Coto Hernández si estaba saliendo con Yahaira Plasencia, a lo que el costarricense indicó que "no ha pasado nada con ella, pero si ahora estaba fluyendo alguna amistad con la estupidez que dijo Erick Sabater, así va a quedar", refiriéndose a que el dominicano mencionó que quien fuera su mejor amigo "armaba ampays".



"No me voy a prestar a este circo, pero si él (Erick Sabater) se quiere prestar para hablar tontería y media, yo no me voy a prestar", dijo Coto Hernández.



Cuando terminó el programa, ya en la calle, Coto Hernández lo estaba esperando a Erick Sabater para encararlo, sin embargo, tras darle la espalda a la expareja de Michelle Soifer le dio un golpe en la cabeza al costarricense, quien no se quedó atrás y le respondió, dejándolo sangrando.