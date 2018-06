Erick Sabater a Kevin Blow: "Yo sí trabajo" [VIDEO y FOTOS]

El dominicano Erick Sabater dijo que no es el más indicado para opinar sobre la relación de Michelle Soifer y Kevin Blow , con quien marcó diferencia porque ‘yo sí trabajo’.



“Tienen todo el derecho, se pueden besar. Yo soy el menos indicado para que me pregunten sobre ellos. Es una relación de dos, no de tres. Lo único que me ata con Michelle es una exrelación, gracias a Dios. No tengo nada que opinar”, expresó Sabater.



Además, aclaró que su romance no terminó por una infidelidad.

“Mi relación no terminó por una infidelidad. Fue porque teníamos ocho meses malísimos, peleando todos los días. Yo tomé la iniciativa, pero no significa que no quise a Michelle”, sostuvo.

En otro momento, tomó distancia de Kevin Blow y aseguró que él ‘trabaja’.



“Yo siempre he tenido trabajo y la oportunidad de comprar mis cosas, no espero que me las regalen”, puntualizó. (J.V)