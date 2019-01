Jorge Benavides prometió un 'sketch' sobre la pelea entre Erick Sabater y Coto Hernández, ¿a quién interpretará 'Yuca'?

La pelea entre Erick Sabater y Coto Hernández en la vía pública llamó la atención de Jorge Benavides, de 'El wasap de JB', anunciando que habrá 'sketch' de esta trifulca en la avenida San Felipe, Jesús María.

Erick Sabater y Coto Hernández se agarraron a golpes en la calle tras discutir en 'Válgame Dios' al frente de Latina mientras eran grabados por los transeúntes que pasaban por allí en ese momento.

"Gracias a mis amigos Coto Hernandez y Erick Sabater. Justo me faltaba una secuencia para mi programa y ahora ya las tengo completas", escribió Jorge Benavides en su cuenta de Facebook con el video de la riña.



Los usuarios en Facebook se preguntaron a quién interpretará 'Yuca', un clásico personaje en esta clase de 'sketchs': algunos internautas pidieron que represente a Erick Sabater mientras que otros pedían que parodie a Coto Hernández.

Erick Sabater y Coto Hernández se agarran a golpes

La pelea entre Coto Hernández y Erick Sabater se dio tras una fuerte conversación telefónica entre ambos durante 'Válgame Dios'.



Cuando el programa terminó, Coto Hernández lo estaba esperando en la calle a Erick Sabater para encararlo, sin embargo, tras darle la espalda a la expareja de Michelle Soifer, le dio un golpe en la cabeza al costarricense, quien no se quedó atrás y le respondió, dejándolo sangrando.



"Obviamente tengo que dos manos y me defiendo. No es sorpresa que salgan las imágenes. Yo fui a buscarlo, es cierto. No voy a dejar que una persona hable así de mí. Fui a hablar con él y me defendí nada más", se defendió Coto Hernández tras la pelea con Erick Sabater.