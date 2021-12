Estrella Torres vuelve a la soltería: “Ya no tengo una relación con Kevin Salas, respeto la decisión que él ha tomado”

¿Se acabo el amor? Este jueves, Estrella Torres, cantante de cumbia y participante de El Artista del Año, anunció en una entrevista con la producción del reality de canto y baile, que ha vuelto a la soltería. ¿Qué sucedió con Kevin Salas? Según ella, él no aguantó la presión mediática de la relación, por lo cual decidió ponerle fin a su amorío.

“Ya no tengo una relación con Kevin Salas, respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, afirmó Estrella Torres.

¿Cómo inició su romance Estrella Torres y Kevin Salas?

Después de acabar una relación de siete años con Tommy Portugal, la cantante de cumbia Estrella Torres lo olvidó rápidamente, y en un mes de luto su corazón volvió a latir por el modelo de su video clip Kevin Salas, viviendo un romance de telenovela.

La primera imagen de ambos fue un ampay de Magaly TV La Firme, el 24 de setiembre de este año cuando Estrella Torres se quedó en el departamento de Kevin Salas en San Miguel, según ellos por el toque de queda.

