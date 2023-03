La modelo y conductora, Georgette Cárdenas, dijo que le encantaría regresar a la televisión tras la salida de Melissa Paredes en ‘Préndete’.

“Estuve como invitada (en ‘Préndete’) y sentí una vibra linda. Me encantó volver a mi casa Panamericana, pero no he recibido ninguna llamada. Sería muy lindo volver a la televisión”, dijo Cárdenas.

¿Qué opinas de la salida de Melissa Paredes?

A veces la televisión es un poco ingrata, se la presentó como nuevo jale y mira lo que pasó. Creo que todo lo que le ha sucedido con respecto a su anterior relación ha dejado huellas en algunas personas.

Melissa tenía contrato de solo dos meses, ¿crees que desde un principio no confiaron en ella?

Querían probarla seguro por verano. En el mundo de la televisión todo es prueba, si funcionas, te quedas. No es personal, así es siempre, yo también estuve a prueba varias veces. Algunas veces me quedé y otras me sacaron. Así es este negocio.

Si te llaman para volver a conducir, ¿volverías?

Dejé la conducción hace casi cinco años, pero volvería sin dudarlo.

TE PUEDE INTERESAR: