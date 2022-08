Gino Pesaressi reapareció en el programa ‘América hoy’ en reemplazo de Brunella Horna, tras su salida de ‘En boca de todos’, donde se desempeñaba como conductor hasta hace unos meses.

En su ingreso al magazine de América TV, Gino Pesaressi dejó en claro su preferencia por Janet Barboza, a quien calificó como la conductora que pone el picante en las mañanas.

“ Me gusta este grupo , combinamos bonito”, fueron las primeras palabras de Gino Pesaressi en ‘América hoy’, quien vuelve a las pantallas.

Gino Pessaresi en 'América hoy'

SALIÓ DE EN BOCA DE TODOS

Hace unas semanas, en entrevista con El Popular, el exchico reality descartó que su salida del programa de entretenimiento se deba a algún altercado con la producción de “En boca de todos” o con sus compañeros. Además, resaltó que aprendió mucho durante su participación en el espacio de América TV.

“Todo bien chicos, más bien gracias por preguntar. Y disculpa por no poder atender, pero estoy resolviendo unos temas. Simplemente terminó mi participación en el programa (En boca de todos)”, manifestó Gino Pesaressi

“¡Todo perfecto! Aprendí muchísimo de ellos y me llevo lo mejor de cada uno, me siento afortunado de haber generado una linda amistad con mis ex compañeros”, agregó el exconductor de ‘En boca de todos’.