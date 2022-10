¡ASU! Gisela Valcárcel se tomó el tiempo de agradecer las palabras de Janet Barboza, quien dijo que la ‘señito’ es la reina de la TV peruana y que la inspiró.

“Mil gracias, Janet Barboza. Eres quien dice las cosas sin temor, el que me menciones es muy lindo, pero el escuchar lo que dices habla de quién eres. Un hit” , expresó la conductora de El Gran Show.

La popular ‘señito’ cumple 35 años de trayectoria en la TV peruana y viene recibiendo diversos saludos en redes sociales, incluso de su club de fans. “Perú Gisela Fans Club Oficial me han enviado estos tulipanes hermosos, gracias como cada año (...) Gracias por el amor y por el cariño”, dijo.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Gisela Valcárcel?

Durante América Hoy, Janet Barboza le dedicó unas palabras de admiración y agradecimiento a Gisela Valcárcel, destacando que ella es la única reina de la televisión.

“Gisela es la única mujer que ha logrado conducir un programa por 35 años (...) No nos pongamos títulos que no nos corresponden, reina de la televisión es una y es Gisela Valcárcel (...) estoy en este camino porque me inspiré en una Gisela Valcárcel como lo han hecho muchas, no hay que ser mezquinos”, manifestó.

