Gisela Valcárcel se pronunció sobre la penalidad de 56 mil soles que Gabriela Herrera tendría que pagar por haber declarado al programa ‘Amor y fuego’, hecho precipitó su salida de ‘El gran show’. La conductora también habló sobre el comentario que Gino Pesaressi hizo sobre el supuesto ‘favoritismo’ que hay en la pista de baile, la semifinal de esta noche y lo que hará con su productora el próximo año.

¿Gisela, con nervios por la semifinal?

Con muchas ganas y enamorada de los participantes. Ayer vi los ensayos y son tan buenos en lo que hacen y tan dedicados... Está fabuloso, esa es la palabra... hoy lo gozarán.

Esta semifinal será de ‘candela’. Milena y Gino en sentencia, y ambos son ‘chancones’.

Si vieras lo que ellos han hecho. Está fabuloso, esa es la palabra... hoy lo gozarán.

Gisela, ¿y ese comentario de Gino Pesaressi sobre el favoritismo? Debió ser por el fragor de la competencia...

Sí, de hecho son las emociones las que nos juegan en contra cuando estamos presionados y así uno dice cosas que no quiso decir, nos pasa a muchos.

Gabriela Herrera debe pagar una penalidad de 56 mil soles, ¿es así de alta?

La parte legal que tiene que ver con los contratos no la veo yo, ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que cuando firmo un contrato con alguien hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir, en este caso por parte de la productora y el artista.

Ethel comentó que ya no volvería ‘En esta cocina... mando yo’.

Ethel está muy dedicada a ‘América hoy’ y a todas las cosas que tiene que atender, creo que ella no estará, aún no hablo con ella de eso. Termino este año con un especial de Navidad y luego tengo que pensar varias cosas. La TV siempre es un lugar en el que no sabes lo que va a pasar. He pasado 35 años de mi vida caminando en un hilo, por eso siempre quiero y busco ambientes que me hagan sentir que puedo entregar algo nuevo. Durante estos años nuestras propuestas han sido innovadoras, abrimos hace dos años y medio el horario de la mañana cuando nadie creía que a las 9.30 am .

Comentaron que no asististe a la preventa del canal...

No, no fui a la preventa.

¿Eso significa que podrías cambiar de canal?

Significa que empiezo a plantear todo en nuestra productora y seguiré trabajando para presentar programas que encanten.

MÁS INFORMACIÓN: