¿CÓMO? Durante La gran estrella, Gisela Valcárcel aclaró que Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Susan Ochoa y Ruby Palomino no harán la función de un couch o tutor como se ha estado informando.

La popular ‘señito’ afirmó remarcó que las cantantes son “reinas” aunque no explicó en qué consistiría su puesto.

“La semana pasada nadie ha entendido qué harán las reinas y algunos han vaticinado que serán couch ¿couch? Así han dicho, lo leí en los diarios, pero las reinas no son couch, las reinas, son reinas”, dijo.

Inicio de 'La Gran Estrella'

Magaly Medina criticó Yahaira Plasencia por ser coach: “Sino canta, ¿cómo va enseñar?”

Tras el estreno del programa, Magaly Medina criticó al programa de Gisela Valcárcel por poner a Yahaira Plasencia para ser couch, cuando, a su parecer, no tiene capacidades para el canto.

“¿Cómo les va enseñar? Les enseñará a mover el totó, pero ¿enseñarles a cantar? Ella no puede ser coach, cuál es su niel, su trayectoria, dónde ha aprendido si todo el mundo le criticas, que si se pone a bailar y a puede cantar y si se pone a cantar ya no puede bailar, entonces esta mujer que no es una artista completa”, dijo.

