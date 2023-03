Giuliana Rengifo negó que sienta envidia por la relación que tiene Magaly Medina con Alfredo Zambrano, a raíz que la ‘Urraca’ compartió un video con su notario en redes sociales y disfrutando de la piscina.

“ Así ella me odie, me haya puesto calificativos terribles o me haya difamado, no la odio , nada que ver. Si él (Zambrano) la hace feliz, me parece espectacular. Hombres fieles y detallistas hay muy pocos, pero yo sé que él lo es, así que les deseo toda la felicidad del mundo”, sostuvo Rengifo.

Magaly compartió un video con su esposo y señaló que hay gente que los envidia...

null

No hay forma que envidie su relación, pero no entiendo por qué exhibe mucho (al notario). Lo peor de todo es que a él no le gusta, se ve, se siente y se nota. Lo hace que pose a la fuerza, pero es cuestión de ellos.

TE PUEDE INTERESAR

Mamá de Renzo Costa celebra nacimiento de sus nietos y comparte primeras fotos: “No puedo más con la felicidad”

La Carlota ‘parcha’ a Janet por hablar de su pasado: “A mucha honra, ahora soy conductora, no parte de un elenco”

Magaly sorprendida por éxito de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en Europa: “Grandes colas para verlos”