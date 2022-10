Giuseppe Benigni contó que tiene una pizzería en Bolivia en ‘Amor y fuego’ y que abriría su tercer restaurante. No obstante, un empresario denunció que el exchico reality lo estafó en el negocio de las pizzas y lo amenazó de muerte.

Jorge Vanegas, colombiano radicado en Bolivia, indicó que le prestó dinero a la expareja de Michelle Soifer para empezar con una pizzería, pero este no lo devuelve. “Puse en venta las pizzerías por Facebook y me contactó Giuseppe Benigni. Yo creo un monto de 3 mil dólares, él me dijo que en el momento no tenía eso, que era una persona sola, que era un muchacho con ganas de emprender ”, comentó.

Cuando fue a pedirle el monto, el colombiano aseguró que Benignini reaccionó enfurecido y lo acorraló con un cuchillo, hecho que quedó grabado. “Tuvo el descaro, de que cuando le fui a cobrar la última vez, de sacarme un cuchillo y colocar mi imagen cuando lo enfrenté ”, señaló.

Giuseppe Benigni aparece en noticias bolivianas por amenazar a empresario.

“ Le gusta estafar a la gente, le gusta aprovecharse, le gusta ser un oportunista y ya no quiero repetir 10 veces más lo que la gente ya sabe”, agregó.

Por si fuera poco, Vanegas asegura que el venezolano le mandó un mensaje para advertirle que no lo fastidiara. “‘Brother’, si sigues, te lo juro que no te pagaré nada y punto . Ya te dije que hoy te los iba a dar, no ves que estoy ocupado en un trabajo”, escribió.

¿Giuseppe está en una relación con Graciela Román?

‘Amor y fuego’ contactó con Gabriela Román para aclarar su supuesta relación con Giuseppe, pero ella asegura que no andaban cuando estafó al empresario boliviano. “Yo no estaba ya con él cuando sucedió eso, igual me involucraron a mí porque yo tenía la intención de ayudarlo en cierta forma, porque quería montar su negocio, no contaba con papeles, abrí una cuenta y se la presté, pero yo dejé de hablar con él”, explicó.

“Ella reclamó la bicicleta y le empezó a cobrar la plata que habían ayudado a conseguir resulta que le dijo que: ‘ Por lo menos se dedicara y se fuera a un salón de belleza que se arreglara porque le daba asco ’”, comentó Jorge Vanegas.